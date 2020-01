Tänak: tähistamine lõppes juba Hispaanias, nüüd on isu tööle tagasi minna

"On olnud rahulik aeg perega akude laadimiseks," rääkis Tänak ajakirjanikele jõuluperioodist. "Tähistamine sai läbi juba Hispaanias [Tänak ja Martin Järveoja kindlustasid Kataloonia ralli järel MM-tiitli], edasi olen üritanud maksimaalselt perega aega veeta. Juba on isu tagasi tööle minna. Oli huvitav aeg, aga samas ka väsitav."

Järgmisel hooajal sõidab Tänak Hyundai eest, kes tuli lõppenud aastal tootjate arvestuses maailmameistriks. "On küll Korea autotootja, aga enamasti Saksa meeskonnaga," iseloomustas Tänak uut tööandjat. "Midagi ei ole öelda, enamasti käivad asjad tõesti Saksa täpsusega. Inimesed on väga professionaalsed ja ülimalt motiveeritud oma tööd parimal moel tegema. Aasta algus saab olema omajagu keeruline - kindlasti on palju inimesi, keda peame tundma õppima, kellega peame õppima koostööd tegema."

"Tagasiside autost on hea, masin toimib ja meeskond on hea. Usun, et aasta jooksul suudame kindlasti teha häid asju, kõik on selleks olemas, et olla konkurentsis," sõnas maailmameister.

"Praegu oleme teinud ainult ühe testi ühel kolme-neljakilomeetrisel teelõigul. Ralli on väga spetsiifiline, peame aasta jooksul kohanema ja hakkama saama väga erinevate oludega. Kogu asi on hetkel väga toores ja ega mul suurt pilti ees ei ole, mis saama hakkab, aga esimene emotsioon on positiivne," kinnitas Tänak.

2019. aasta parimad autosportlased:

Rahvasportlane: Jaspar Vaher

Kardisportlane: Sten Dorian Piirimägi

Driftisportlane: Mihkel Norman Tults

Kiirendussportlane: Joosep Järv

4x4 offroad-sportlane: Urmas Uffert

Veoautokrossisportlane: Andre Mõttus

Rallikrossisportlane: Janno Ligur

Ringrajasportlane: Jüri Vips

Rallipaar: Ott Tänak – Martin Järveoja

Vaata, mida rääkis ERR-i spordisaate otselülituses Kuldar Sikk: