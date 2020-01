Hyundai esitles rallimasinat; Tänak: suudame tiitlite nimel võidelda

"Mul on olnud veidi aega, et oma uude koju sisse elada ja meid on soojalt vastu võetud," tõdes valitsev maailmameister Hyundai pressiteate vahendusel. "Võistkonda vahetada ei ole kunagi lihtne, aga tunnen, et liigume õiges suunas."

"Hyundai on meeskondliku MM-tiitli võitmisega juba tõestanud, et kuulub WRC tippude sekka. Minu esmamulje autost on olnud väga positiivne ja ma olen veendunud, et koos saame sel aastal tiitlite nimel võidelda," lisas eestlane.

"2019. aasta oli meie jaoks äärmiselt edukas, aga 2020. aastat alustame jälle puhtalt lehelt," sõnas tiimi pealik Andrea Adamo. "Meie eesmärgid algavaks hooajaks on selged: tahame igal MM-etapil võidelda võidu nimel ja teha sama nii sõitjate kui tootjate MM-tiitli arvestuses."

"Teame, et konkurents on jätkuvalt väga tihe, seega peame tagama, et oleme tehniliselt võimalikult tugevad. Meil on Thierry [Neuville'i], Oti, Dani [Sordo] ja Sebastien [Loebi] näol üks WRC tugevamaid koosseise ja see, et oleme võimelised selliseid talente siia meelitama, peegeldab Hyundai mainet."

"Olen nüüd neljal hooajal järjest MM-sarja üldarvestuses teisena lõpetanud, seega tunnen, et nüüd on meie kord," sõnas Neuville. "Loomulikult ei saa see olema kerge, sest talendikaid ekipaaže on palju."