Tänak Hyundaist: meil on ühesugused eesmärgid ja sama suur nälg

Ott Tänak ja Martin Järveoja kuuluvad uuest aastast Hyundai rallimeeskonna ridadesse. Tiimi pressiteenistusele antud intervjuus rõhutas Tänak, et tema eesmärk on kaitsta nii individuaalset MM-tiitlit kui ka aidata meeskonnal taas maailmameistriks tulla.

Tänak istus esimest korda Hyundai i20 Coupe WRC rooli eelmise aasta 5. detsembril Prantsusmaal, enne seda külastas ta ka tiimi peakorterit Saksamaal Alzenaus.

"Olen aru saanud, et kogu meeskond on väga kirglik ja äärmiselt pühendunud. Kahtlemata on meil ühesugused eesmärgid ja ka sama suur nälg," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Olin esimese testi järel positiivselt üllatunud, tundsin end autos väga hästi," avaldas Tänak. "Igal autol on oma iseloom, aga senise põhjal võib öelda, et Hyundai i20 Coupe WRC on igakülgselt väga tugev. Enne Monte Carlot on meil veel mõned testipäevad, kindlasti oleme esimeseks väljakutseks valmis. Oleme kogu meeskonnaga tihedalt suhelnud, et Monte Carloks parimas vormis olla."

Tänak ja Thierry Neuville teevad kaasa täispika hooaja, kolmandat autot jagavad Dani Sordo ja Sebastien Loeb. Hooajale antakse avastart kolme nädala pärast Monte Carlos.

Küsimusele, millised on lähima aja ning seejärel ka pikema aja eesmärgid, vastas Tänak: "Võitsime just enda esimese MM-tiitli, aga uus aasta tähendab, et alustame jälle valgelt paberilt. Annan meeskonnale kõik oma kogemused ja koos töötame selle nimel, et kaitsta nii meie kui ka meeskonna tiitleid. Monte Carlos loodan teha stabiilse esituse, et alustada hooaega hea tundega. Mis puudutab tervet hooaega, siis kõik on võimalik. Aga mu seljataga on tugev meeskond, kindlasti võitleme kõvasti."