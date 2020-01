Williams annetas kogu auhinnaraha Austraalia maastikupõlenguga võitlemiseks

"Ma olen mänginud väga kaua ja kogenud selle aja jooksul väga palju. Mul on hea meel, et ma saan teha midagi, mida ma armastan," ütles Williams turniirivõidu järel. "Ma tunnen end priviligeeritult ja õnnistatult, et ma saan olla siin mängimas."

Williams lisas, et annetab kogu võidetud raha Austraalia maastikupõlengute vastu võitlemiseks. Aucklandi turniirivõit oli väärt 38 409 eurot.

Williams mängib järgmisena 20. jaanuaril algavatel Austraalia lahtistel, kus püüab 24. suure slämmi turniiri võitu. Selle saavutusega viigistaks ta aegade edetabelis seisu Margaret Courtsiga.