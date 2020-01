Thomas Sivertsson: peame 120 minutit keskendunult mängima

Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson alustas meeskonna ettevalmistamist nendeks mängudeks eelmisel nädalal 19 palluriga. Luksemburgi sõideti täna 16-kesi, algupärasest valikust jäi välja HC Tallinna kolmik Armis Priskus, Rainer Kelk ja Markus Viitkar. 11 meest pallivad igapäevaselt välisklubides, kolm Põlva Servitis ja kaks HC Tallinnas.

"Nii väravavahi kui joonemängija kohale valisime sel korral kogemuse. Aga oli väga tähtis, et kõik kolm Tallinna pallurit tegid laagri kaasa, sest tulevikus saavad neist tähtsad lülid," selgitas Sivertsson, miks osutusid sel korral valituks Serviti puurivaht Eston Varusk ning suuremate kogemustega joonemehed Martin Johannson, Armi Pärt ja Hendrik Varul.

"Treeningud sujusid suurepäraselt ning nägin mängijate arengut, eriti taktikalise poole pealt. Oli hea Käärikul neli päeva koos veeta ja viimasel päeval ühistrennis Serviti vastu õpitud asju katsetada. Tallinnaski tegime kaks päeva tublisti tööd, ent nüüd juba rohkem Luksemburgi vastu mängimist silmas pidades," kirjeldas 54-aastane rootslane.

Eesti vastane pidas eelmisel nädalal kolme päevaga kolm MM-valikmängu, kaotades kõik. "Luksemburg on hästi kokku mänginud tiim ning isegi kaotades Leedule, Slovakkiale ja Fääri saartele olid nad igas kohtumises pea lõpuni mängus sees. Üritavad kiirelt mängida, aga oskavad ka kannatlikult rünnakut ehitada ja otsivad tihti söötu joonele," analüüsis Sivertsson.

"Usun, et oleme heas seisus ja valmis võitude nimel võitlema. Peame 120 minutit keskendunult mängima, välja juurima eelmise tsükli liigsed lihtvead ning kui miskit ei õnnestu, siis kas üritama uuesti või teistmoodi, aga mitte ebaõnnestumisest pingeid võtma," teatas Sivertsson oma sõnumi meeskonnale.

Eesti koondis on MM- või EM-valikmängudes Luksemburgiga kohtunud viiel korral. Neli esimest võideti, viimati ehk 2015. aasta juunis jäädi Viljandis 26:29 alla. Lisaks on peetud kolm maavõistlust, kus Eesti saanud kaks ja vastased ühe võidu. Suurima skooriga edu saadi kümme aastat tagasi võõrsil toimunud sõprusmängus, kui Mait Patraili 15 värava toel võeti 43:29 võit.

EM-valikmäng toimub pealinnas Luxembourgis asuvas rahvuslikus spordikeskuses d'Coque, mis mahutab üle 8000 pealtvaataja. Mängu vilistab Portugali vendadest kohtunikepaar Daniel ja Roberto Accoto Martins ning kohtumise Euroopa Käsipalliliidu (EHF) delegaat Kyriakos Kaplanis Küproselt.

Eesti koondis EM-valikmänguks: Eston Varusk, Henri Sillaste, Alfred Timmo (kõik Põlva Serviti), Robin Oberg, Kaspar Lees (mõl. HC Tallinn), Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Armi Pärt (HIF Karlskrona), Jürgen Rooba (Nice'i Cavigal Handball), Kristo Voika (Nove Veseli TJ Sokol), Rasmus Ots (SG VTB/Altjührden), Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Dener Jaanimaa (Zaporožje HC Motor), Hendrik Varul (Hammarby IF), Karl Roosna (HSG Krefeld), Karl Toom (TV Emsdetten), Andris Celminš (Velenje RK Gorenje). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman.