Koondisesse naasnud Patrail: üritame seekord paremini teha

Mait Patrail liitus Eesti käsipallikoondisega sel nädalal Tallinnas - möödunudnädalaseks Kääriku laagriks anti Saksamaal Bundesligas pallivale Patrailile puhkust, sest aastalõpus oli tal oma klubi Hannover-Burgdorfiga tihedalt mänge. Seevastu on koduklubi tõeliselt heas hoos, hoiab maailma tugevaimas käsipalliliigas Kieli järel teist kohta. "Esimene poolaasta läks meil väga hästi. Teine koht sellises liigas ja oled Kielist vaid punktiga taga. Esimene mäng on Kieli vastu ja kõik on võimalik, et saaksime kohe pärast esimest mängu esikoha peale."

Ka Patrail ise on heas hoos ning aina rohkem klubi edusse panustanud. Võibolla on tegemist lausa 31-aastase mehe tippvormiga? "Tippvormi kohta on raske öelda. Eks mul on vanust ka natuke rohkem ja sa ei jõuagi nii palju joosta, kui sa noorena jooksid. Tunnen ennast väga hästi. Viimased mängud olen saanud palju rünnaku mänguaega. Esimesed kaks-kolm kuud pärast vigastust olin enamik ajast kaitses. Hetkeseis tundub hea olevat."

Sügisestel valikmängudel Türgi ja Belgiaga mängis Eesti kohati hästi, siis aga tekkis mõõnaperiood ja mäng läks käest. Kuidas selliseid olukordi Luksemburgi vastu eesootavates EM-vahesarja mängudes vältida? "Raske öelda, mis teistmoodi teha. Mängu ajal pidanuks ehk rahulikumalt mängima. Üritame seekord seda asja paremini teha."

Eesti koondis mängib Luksemburgiga võõrsil neljapäeval, pühapäevasest kodumängust Põlvas teeb kl 13.30 otseülekande ka ETV2.