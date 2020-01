Jaanimaa elust Ukrainas: loeb vaid tulemus

Eesti käsipallikoondise paremsisemine Dener Jaanimaa on pool hooaega veetnud uue koduklubi juures Ukrainas ning on senise kogemusega igati rahul.

Suvel tegi Eesti käsipallikoondise üks tugitaladest, Dener Jaanimaa, oma karjääris kannapöörde ja sidus ennast pärast pikka Saksamaa perioodi Ukraina klubi Zaporižžja Motoriga. Motor on kuuekordne Ukraina meister ning mängib sellele lisaks kaasa ka tugevas Euroopa Meistrite liigas. "Kõik on huvitav ja teistmoodi. Süsteem on teistsugune. Palju trenni, loeb ainult võit ja pole vahet, kas kaotad ühe või kahega. Tulemus loeb ja selle koha pealt ollakse väga karmid."

Ukraina liiga tase on Jaanimaa sõnul kaunikesti kesine, ent seevastu saab kõva mängupraktikat Meistrite liigast, kus Žaporižžja on oma alagrupis ühe võidu, kahe viigi ja seitsme kaotusega eelviimasel kohal. "Meistrite liigas tuleb väga palju pingutada. Grupis on eelmise aasta võitja, üle-eelmise aasta võitja, üle-üle-eelmise aasta finalistid, poolfinalistid. Väga tasemel vastased."

Ukraina liigas Jaanimaa liiga palju kaasa pole löönud, sest peamiselt mängib seal duubeltiim. Ent tema eesmärk Motoriga liitudes oli niikuinii just Meistrite liigas mängimine. "See oli peamine põhjus, et saada tagasi sellele tasemele ja end seal tõestada. Muidugi on väga raske, aga tahtsin seda sammu uuesti teha."

Motori mängud Meistrite liigas jätkuvad 9. veebruaril.