Käsipallikoondis läheb valikmängudele vastu tugevaimas koosseisus

Eesti meeste käsipallikoondis valmistub 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks Luksemburgiga. Koondise koosseis on praeguse peatreeneri Thomas Sivertssoni perioodi tugevaim.

Eesti koondis pole veel peatreener Thomas Sivertssoni poolteise aastase ametiaja jooksul veel võidurõõmu maitsnud, järgmisel nädalal seisavad ees kohtumised Luksemburgiga. Paari võitja pääseb mängima 2022. aasta EM-i põhivalikturniiri.

"Kui me Luksemburgilt ka nii-öelda "kotti saame", siis oleme väga madalas seisus. Meil on vaja võita seda. Üle pole mõtet mõelda. Teeme koos trenni, oleme siin pikalt koos ja meil on kõva kambavaim. Saame kõik hästi läbi ja meile meeldib koos trenni teha. Anname endast kõik ja vaatame mis lõpus välja tuleb," kommenteeris meeskonna paremsisemine Dener Jaanimaa ERR-ile.