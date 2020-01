Karikaturniiri finaali avamängu võitis Hispaania, kui Roberto Bautista-Agut (ATP 10.) oli 7:5, 6:1 parem Dusan Lajovicist (ATP 34.).

Djokovic alustas teist matši tugevalt, kui murdis kohe Nadali servi. Veel ühe punkti teenis maailma teine reket oma pallingul seisul 4:2. Teine sett kulges tasavägisemalt ning võitja tuli selgitada kiires lõppmängus. Vaatamata ühe matšpalli realiseerimata jätmisele, teenis serblane siiski võidu ning viigistas Hispaaniaga seisu 1:1-le. Nadal on nüüd kõval kattel mängides kaotanud Djokovicile 19 setti järjest.

Esimese ATP karikaturniiri võitja selgitas paarismäng, kus Djokovic ja Viktor Troicki alistasid 6:3, 6:4 Pablo Carreno-Busta ja Feliciano Lopeze.

"Jään seda kogemust mäletama elu lõpuni," sõnas Djokovic pärast võidukat paarismängu. "Kahtlemata on see üheks minu elu ilusaimaks hetkeks. Mind on õnnistatud 15 aastat kestnud suurepärase karjääriga, aga koos oma heade sõpradega oma riiki esindada - see on tõeliselt eriline."

