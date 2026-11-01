Man City kaotas kõrgliigas teist korda järjest

Eelmises voorus Aston Villa paremust tunnistama pidanud Manchester City kohtus Brightoniga ka nädala sees liigakarikasarja raames ja pääses siis penaltiseeria abil edasi. Nüüd aga jäädi 11. minutil kaotusseisu, sest Brightoni kasuks tegi skoori Yasin Ayari ja sellest välja ei tuldudki.

Territoriaalne ülekaal oli Man Cityl, kes hoidis 63 protsenti ajast palli ja tegi 21 pealelööki, neist kuus raamidesse, kuid tegelikult oli häid võimalusi veel ka Brightonil. Väravaid rohkem ei tulnud, Brightoni väravasuul tegi head tööd Bart Verbruggen.

Londonis toimunud kohtumises sai kohalik Chelsea jagu Manchester Unitedist 2:0 (50. Morgan Rogers, 64. pen Cole Palmer). Mõlemal meeskonnal jäi VAR-i sekkumise järel üks värav suluseisu tõttu lugemata. Palmeri tabavale penaltile eelnes Man Unitedi poolelt Lisandro Martinezi punane kaart.

Tulemused: Chelsea - Manchester United 2:0, Bournemouth - Leeds United 2:0, Brentford - Nottingham Forest 2:0, Coventry City - Sunderland 3:1, Hull City - Ipswich Town 2:2, Manchester City - Brighton & Hove Albion 0:1, Tottenham Hotspur - Crystal Palace 2:0, Aston Villa - Fulham 1:1.

Pühapäeval lähevad vastamisi Liverpool ja Arsenal. Kui pealinnaklubil õnnestub teenida võõrsilt kasvõi viigipunkt, siis tõuseb tiitlikaitsja ka kõrgliiga ainuliidriks.