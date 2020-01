Nadal kaotas Goffinile, kuid Hispaania pääses siiski ATP karikaturniiril poolfinaali

Maailma 11. reket Goffin sai Nadalist jagu teist korda oma karjääri jooksul. Seekord olid võidunumbriteks 6:4, 7:6 (3). "Ma pidin mängima kiiret mängu, et Rafael jooksma panna," ütles Goffin matši järel. "Ta ei saanud mängida täna seda mängu, mida ta tahtis. Niipea, kui tal oleks aega olnud, oleks ta hakanud mängu dikteerima ja hoopis mind jooksutama. Sellisel juhul oleks mina surnud olnud."

Ühtlasi on see teiseks kohtumiseks, kui Nadal on Hispaania koondise eest mängides kaotanud. Esimene neist oli tema esimene mäng Davis Cupil, kuid peale seda oli ta kuni tänaseni võitnud 29 matši järjest.

Avakohtumises alistas Roberto Bautista Agut (ATP 10.) belglase Kimmer Coppejansi (ATP 158.) 6:1, 6:4 ning paarimängus said Nadal - Pablo Carreno Busta jagu Belgia duost Sander Gille - Joran Vliegen tulemusega 7:6 (9), 5:7, 10:7.

See tähendab, et poolfinaali pääses Hispaania, kes hakkab finaalkoha eest mängima Austraalia meeskonnaga. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi täna Kanadast 3:0 jagu saanud Serbia ja Venemaa.