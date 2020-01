Kontaveit osaleb Brisbane'is ka paarismängus

24-aastane Kontaveit (WTA 26.) osaleb paarismängus koos 28-aastase venelanna Anastassia Pavljutšenkovaga (WTA 31.).

Kohe esimeses ringis tuleb neile aga vastu väga tugev paar – maailma esireket, austraallanna Ashleigh Barty, kes on ka paarismängus olnud esinumber ning edetabeli üheksas reket, hollandlanna Kiki Bertens, kes on paarismängus kuulunud top20 hulka.

Kontaveit ja Pavljutšenkova lähevad Barty ja Bertensiga vastamisi Eesti aja järgi esmaspäeva hommikul, nimelt on kohtumine kavas esmaspäevase mängupäeva viimase ehk kuuenda matšina, neist neljas mäng algab Eesti aja järgi kõige varem kell 6. Eeldatavasti saavad Kontaveit ja Pavljutšenkova väljakule meie aja järgi kella 10 paiku.

Üksikmängus kohtub Kontaveit avaringis 34-aastase Taiwani mängija Su-Wei Hsiehiga (WTA 32.), kellega ta on varem kahel korral mänginud ja mõlemal juhul ka võitnud, kuid kahtlemata on tegemist keerulise vastasega. Edu korral võib Kontaveit teises ringis Bertensiga vastamisi minna. Üksikmängus peaks Kontaveit väljakule tulema ööl vastu teisipäeva või teisipäeva hommikul.