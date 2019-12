Karjääri lõpetav Wozniacki tuleb väljakule koos Williamsiga

23-kordne slämmivõitja Williams ja Wozniacki on head sõbrannad, aga paarismängu pole nad varem koos mänginud. Esimest korda tullakse koos väljakule hooaja avaturniiril Uus-Meremaal Aucklandis.

Maailma edetabelis 38. reale langenud Wozniacki pidas paarismängus viimase kohtumise 2016. aasta augustis USA-s New Havenis peetud turniiril, enne seda 2012. aastal Kopenhaagenis. Maailma kümnes reket Williams on aga paarismängus märksa kogenum, tal on ette näidata ka 14 slämmivõitu paarismängus. Viimati mängis ta paarismängu mullu kevadel, kui tegi koos vanema õe Venusega kaasa Prantsusmaa lahtistel, kus jõuti kolmandasse ringi.

2018. aastal Austraalia lahtistel karjääri esimese slämmivõidu saanud Wozniacki teatas detsembri alguses, et taandub jaanuari lõpus tippspordist, kuid rõhutas, et lõpetamine pole seotud tema tervisega – nimelt diagnoositi Wozniackil mullu reumatoidartriit. "Olen saavutanud kõik, millest olen unistanud," kirjutas taanlanna loobumisotsusest teatades. "Olen endale alati öelnud, et kui kätte jõuab aeg, mil väljakul eemal olles on rohkem asju, millega tahan tegeleda, siis tuleb tennisega lõpetada. Olen jõudnud järeldusele, et elus on veel palju muud, mida saavutada. Üks neist eesmärkidest oli abielu Davidiga ning järgmine temaga ringi reisimine ning reumatoidartriidist teadlikkust tõsta (eelseisev projekt)."