Williams ja Wozniacki said päevaga kaks võitu

Turniiril kõrgeimat paigutust omav Williams (WTA 10.) alistas veerandfinaalis 6:4, 6:3 sakslanna Laura Siegemundi (WTA 73.) ja läheb nüüd vastamisi 18-aastase ameeriklanna Amanda Anisimovaga (WTA 25.).

Turniiril kolmandana asetatud Anisimova pidas pea kahetunnise heitliku lahingu kanadalanna Eugenie Bouchardiga (WTA 262.), saades lõpuks 6:2, 3:6, 6:4 võidu. "Olen lihtsalt õnnelik, et saan Serenaga mängida," õhkas Anisimova, kellele see on esimene poolfinaal pärast mullu kevadel Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka jõudmist. "Olen sellest unistanud!"

Karjääri eelviimast turniiri mängiv taanlanna Caroline Wozniacki (WTA 39.) oli kindlalt 6:1, 6:4 parem Aucklandi turniiri viimasel kahel aastal võitnud sakslanna Julia Görgesist (WTA 41.).

Wozniacki läheb poolfinaalis vastamisi ameeriklanna Jessica Pegulaga (WTA 82.), kes sai 6:0, 3:2 eduseisul loobumisvõidu prantslanna Alize Cornet'lt (WTA 57.).

Paarismängus said esimest korda koos mängivad Williams ja Wozniacki poolfinaalis 7:6 (9), 6:2 jagu belglannadest Kirsten Flipkensist ja Alison Van Uytvanckist. Nende finaalivastase selgitavad laupäeval ameeriklannad, kui Coco Gauff ja Caty McNally lähevad vastamisi Asia Muhammadi ja Taylor Townsendiga.