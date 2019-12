Tammemaa suurepärane mäng tõi Toursile Meistrite liigas esimese võidu

Tammemaa tõi Toursile 18 punkti, neist viis blokist. Toursi resultatiivseim oli lätlane Hermans Egleskalns 19 punktiga. Lissaboni klubi parim oli Andre Ryuma Oto Aleixo 11 punktiga.

2005. aasta Meistrite liiga võitja Tours on D-alagrupis ühe võidu ja kahe kaotusega praegu viimasel ehk neljandal kohal, kuigi ka Benfica ja Varssavi Orien Paliwa on saanud ühe võidu ja kaks kaotust, aga nende võidetud-kaotatud geimide suhe on parem. Alagrupi liider on täisedu kolme võiduga Robert Tähe koduklubi Perugia Sir Sicoma Monini.

Andri Aganitsa tööandja Maaseiki Greenyard jäi võõrsil kindlalt 0:3 (-17, -20, -21) alla Jastrzebski Wegiele.

Maaseikile tõid nii Jelte Maan kui Jonas Kvalen 11 punkti, Aganits panustas viie punktiga. Üleplatsimees oli Poola klubile 14 punkti toonud Dawid Konarski.

Maaseiki on C-alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega teisel kohal, esikohal on mõlemad senised mängud geimigi kaotamata võitnud Poola klubi.