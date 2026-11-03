Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

Pärast teisipäevast võistluspäeva on medalid jagatud nii meeste kui ka naiste viie kergema kaalukategooria hulgas ehk kokkuvõttes enam kui pooled, kuna võistelda on veel kokku kuues raskemas kategoorias.

Põhja-Korea tõstjad on saanud seni kuus kulda, kolm hõbedat ja kolm pronksi ehk kokku tosin medalit. Neist kolm ehk Pak Myong-jin (mehed kuni 65 kg; 331 kg), Pak Pyol (mehed kuni 70 kg; 355 kg) ja Song Kuk-hyang (naised kuni 69 kg; 275 kg) on suutnud seda maailmarekordiga.

Kolm esikohta on jagunud Hiina sportlastele. Neist Pei Xinyi võitis kuni 61 kilogrammi kaaluvate naiste konkurentsis esikoha maailmarekordi 254 kilogrammiga.

Seni lõppenud aladest paistab silma kuni 85 kilogrammi kaaluvate meeste võistlus, sest esikohale tuli Egiptuse tõstja Abdelrahman Younes, kes polnud parim ei rebimises ega tõukamises, aga tema kogusumma 390 kilogrammi tähistas maailmarekordit. 21-aastane sportlane oli aasta eest Norras toimunud MM-il kuni 79-kiloste meeste konkurentsis kolmas.

See oli ka seni ainus kord, kus Põhja-Korea koondis jäi medalita. Viiendaks tulnud esindaja Ro Kwang-ryol tõukas küll maailmarekordi 215 kilogrammi, aga rebimises sai ta kirja alles paremuselt 11. tulemuse. Younesi kõrval tulid pjedestaalile ka Yeison Lopez (Colombia; 387 kg) ja Lei Jiangqing (Hiina; 382 kg).

Euroopa koondised on seni saanud vaid kaks kahvatumat medalit: türklane Muhammed Furkan Özbek tuli kuni 65-kiloste meeste seas hõbedale ja Olha Ivženko kuni 57-kiloste naiste hulgas pronksile.

Tõstmise maailmameistrivõistlused leiavad aset 8. novembrini. Eesti koondis seekord kaasa ei tee.