Meistrite liigas särav Aganits: mängurütm on vaja uuesti üles leida

Kui rääkida nendest Eesti võrkpalluritest, kes tänavu Meistrite liigas regulaarselt mänguaega saavad, on 26-aastane ja 207-sentimeetrine Aganits alustanud maailma tugevaimat liigat kõige edukamalt. Maaseik on üllatunud juba nii Kaasani Zeniiti kui ka Ankara Halkbanki ja paikneb C-alagrupis teisel kohal. Kodustes sarjades pole Joel Banksi hoolealused aga sarnast minekut näidanud. kirjutab Võrkpall24.ee.

"Selge on see, et mingid kõikumised esinevad. Üks põhjuseid seisneb kindlasti selles, et meie põhidiagonaal Lou Kindt sai paar nädalat tagasi vigastada ega ole väljakule naasnud," ütles Aganits.

Aganits rääkis ka enda eelmise hooaja tõsisest õlavigastusest: "Kui võrrelda eelmise aasta detsembriga, kui käsi oli lahases, siis on olukord muidugi parem. Aga ka tänavusel hooajal oli õla osas üks keerulisem periood. Nüüd on õla olukord õnneks tükk maad paremaks läinud. See õlavigastus tuli üleüldse kõige halvemal hetkel, kui arvestada, mis hoo pealt ma Prantsusmaa liigast ja koondisest olin Belgiasse tulnud. See jama andis tugeva tagasilöögi. Nüüd on vaja uuesti mängurütm üles leida. Kui kaheksa kuud oled täielikult eemal olnud, kipub tunnetus kaduma. Seega vormi tipule ma kindlasti veel naasnud pole."

Loe pikemalt portaalist Võrkpall24.ee.