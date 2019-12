Venemaa tipprattur kaalub WADA keelu tõttu kodakondsuse vahetamist

WADA otsusega ei saa Venemaa sportlased Tokyo olümpiamängudel koondist esindada, dopingusüüst priid sportlased võistlevad neutraalse lipu all. "Tahan Tokyos võistelda - vahet pole, millist lippu esindades," sõnas CCC profitiimis sõitev Zakarin treeninglaagris ajakirjanikele. "Kui Venemaa ei saa osaleda ja kui mina saaksin võistelda neutraalse lipu all, tähendaks see mulle palju."

Viimased kuus aastat on Zakarin elanud Küprosel ja kuigi kodakondsuse vahetamise protsess ei läheks tõenäoliselt enne Tokyo olümpiamänge läbi, on venelane sellelegi mõelnud. "Olen seda ideed kaalunud," kinnitas Zakarin. "See on võimalik, aga ma ei ole veel kindel. Pean selle üle mõtlema."

Aastatel 2009-11 kandis Zakarin steroidide tarvitamise eest kahe aasta pikkust võistluskeeldu, mistõttu jäid tal vahele ka Rio olümpiamängud. Seekord on Zakarin kindel, et tal lubatakse suurvõistlusel osaleda. "Mind on avalikult testitud nii võistlustel kui kodus," selgitas venelane. "Mul ei ole midagi varjata. Sellel aastal testiti mind enam kui sada korda ja kõik on korras. Seepärast usun, et saan Tokyos võistelda."

Zakarin on kahel korral saanud etapivõidu Itaalia velotuuril, 2016. aastal võidutses ta ka Tour de France'i ühel etapil. Üle-eelmisel aastal lõpetas ta Hispaania velotuuri kolmandal kohal, kaks aastat varem võitis ta Romandia tuuri.