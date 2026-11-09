Harri Heliövaara tegi Soome tenniseajalugu

Soome tennisist Harri Heliövaara ja britt Henry Patten lõpetavad meeste paarismängus aasta maailma esinumbritena. Heliövaara on seejuures esimene soomlane, kes lõpetanud aasta esinumbrina mistahes mänguliigis.

Heliövaara ja Patten võitsid tänavu slämmitiitli Wimbledonis ja jõudsid finaali ka Prantsusmaa lahtistel, lisaks triumfeerisid üheskoos Adelaide'i, Doha, Dubai ja Madridi ATP turniiridel. Nad tõusid maailma edetabelis esikohale juunikuus paar nädalat enne Wimbledoni slämmiturniiri algust.

37-aastane Heliövaara oli lähedal Soome tenniseajaloo kirjutamisele ka mullu, kui lõpetas koos Patteniga aasta maailma teise paarina brittide Julian Cashi ja Lloyd Glasspooli järel.

"Üks pöörastest unistustest on jälle täitunud. Mõned aastad tagasi ma ei oleks eales arvanud, et võiksime aasta esikohal lõpetada, aga siin me nüüd oleme," rääkis Heliövaara ATP kodulehele.

"Oleme kaks ja pool aastat teinud imelist tööd. Meie tase on selle aja jooksul kogu aeg tõusnud. Kõik sai alguse veidi rohkem kui aasta tagasi Pekingis, kus meil hakkas kõik tõeliselt klappima," lisas ta.

Heliövaara ja Patten tõmbavad käimasolevale hooajale joone alla ATP aastalõputurniiril, mis algab 15. novembril Itaalias Torinos. Eelmisel aastal alistas Soome-Suurbritannia duo finaalis Patteni kaasmaalased Joe Salisbury ja Neal Skupski 7:5, 6:3.