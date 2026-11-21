"Marek oli väga tubli. Lootsime küll finaalikohta, kuid paraku tuli veerandfinaalis sisse üks eksimus," kommenteeris Mäsaku treener Vladimir Stepanjan. "Ülejäänud matšid olid aga tõeliselt head. Edasi algab ettevalmistus Mastersi turniiriks ja enne seda ootab meid ees treeninglaager Saksamaal, seega tuleb detsember tihe. Täna võtame hetke väikeseks tähistamiseks, aga esmaspäeval läheb töö juba täie hooga edasi. Päev oli äärmiselt pingeline ja võttis ka mind ennast päris läbi," lisas ta.

Mäsaku eesmärk on koguda järjepidevalt punkte 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kvalifikatsiooniks ning laupäevane juunioride MM-i pronks tõi selles arvestuses väärtuslikku lisa. Järgmine suur samm ootab ees 18.-20. detsembril Tadžikistanis Dušanbes, kus toimub mainekas judo World Mastersi turniir.

Tegu on kutsetega tippvõistlusega, kuhu pääsevad vaid iga kaalukategooria maailma edetabeli 36 parimat judokat ning kus jagatakse taas kaalukaid maailma- ja olümpiareitingu punkte. Eestit saab sel korral esindada lausa kolm sportlast, lisaks Mäsakule (IJF 32) ka Klen Kristofer Kaljulaid (-90 kg, IJF 24.) ja Emma-Melis Aktas (+78 kg, IJF 15.).

Samal ajal kui Taškendis selgitati maailma parimaid juuniore, käib tihe judomelu ka kodupubliku ees. Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas rahvusvaheline judoturniir Rothberg Cup, mis on Eestis korraldatavatest judovõistlustest suurima osalejate arvuga, tuues tatamile ligi 900 noort tulevikulootust.