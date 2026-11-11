X!

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas kolmandat korda järjest

Korvpall
TalTech/Alexela
TalTech/Alexela Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

TalTech/Alexela jäi Põhja-Euroopa liigas koduväljakul alla Pleveni Spartakile 72:76 (17:14, 11:20, 16:16, 28:26) ja sai tabelisse kolmanda kaotuse järjest.

Bulgaaria klubi alustas mängu paremini, aga avaveerandi võitis siiski TalTech 17:14. Teisel kaldus vaekauss taas külaliste poole, kes võitsid avapoolaja 34:28.

Kuigi kolmandal perioodil jõudis TalTech korraks viigini 38:38, alustati viimast veerandaega siiski Spartaki 50:44 eduseisust.

Vahepealne edukas periood viis Eesti klubi juhtima 61:58, aga otsustavaid minuteid mängisid paremini vastased. 12:0 spurt kindlustas neile korraliku edu 70:61, millele TalTechil enam vajalikku vastust ei olnud.

Siim-Markus Post viskas võitjate parimana 22 punkti, kaksikduubli ehk 11 punkti ja 11 lauapalliga panustas Jaan Puidet. Külaliste mängu vedas koguni 31 silma kogunud ameeriklasest tagamees Jalan McCloud.

Kolmanda võidu järjest saanud Pleveni Spartak jätkab liigat nelja võidu ja ühe kaotusega, mis annab liidrikoha. TalTech on kahe võidu ja kolme kaotusega üheksaliikmelise B-grupi keskel.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

11.11

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas kolmandat korda järjest

11.11

Tartu Ülikool kaotas võõrsil alagrupi liidrile

11.11

Bigbank/Kalev ei saanud Türgis favoriidile vastu

11.11

Celtics tõukas Paul George'i eestvedamisel 76ersi troonilt

11.11

Konontšuki klubi kaotas EuroCupis

11.11

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Annuk noorest koosseisust: väike preemia neile, kes suvel rohkem silma jäid

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

10.11

Brasiilia korvpallilegend on 43-aastaselt Euroliigasse naasmas

10.11

Vigastusest taastunud Asi enne EM-valikmänge: eesmärk on mõlemad võita

10.11

Itaaliast lahkunud Vene ei saanud Derthona eest kordagi väljakule

10.11

Wembanyama domineeris rünnakul ja kaitses ning Spurs võitis taas

09.11

Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

09.11

Bratka suurepärane hoog jätkus võimsa kaksikduubliga

09.11

Kaspar Sepp aitas Cornelli võiduni

videod

sport.err.ee uudised

11.11

TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas kolmandat korda järjest

11.11

Hoolimata säravast viimasest kolmandikust alustas Eesti valikturniiri kaotusega

11.11

Lapsed ihkavad TV 10 sarja särke ja medaleid

11.11

Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga Uuendatud

11.11

ETV spordisaade, 11. november

11.11

Tartu Ülikool kaotas võõrsil alagrupi liidrile

11.11

Bigbank/Kalev ei saanud Türgis favoriidile vastu

11.11

Olümpial kukkunud Lindsey Vonn käis üheksandal operatsioonil

11.11

Goidina ja Kaljuvere võistlevad sel nädalal Tartus

11.11

Fännide käitumine jättis Hollandis mängu ära ja viis tavatute piiranguteni

11.11

DW: Saksamaad võib Venemaa küsimuses heidutada soov korraldada olümpiat

11.11

Eesti U-19 jalgpallinoored said valiksarjas suure võidu, Schwarzilt neli väravat

11.11

Liis Kapten parandas teist nädalat järjest oma parimat MK kohta

11.11

Rooba tegi Meistrite liigas resultatiivse mängu

11.11

Ringrajasõitja Antti Rammo stardib LMP2 klassi autoga

loetumad

11.11

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

11.11

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

11.11

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

10.11

Kergejõustiklased Vanamb ja Laul said noorte OM-il Dakaris viienda koha

10.11

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

10.11

Kurlinguliit leidis uue tegevjuhi

11.11

Inglise meedia: Manchester United asendab Carricku Pochettinoga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo