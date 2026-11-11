TalTech kaotas Põhja-Euroopa liigas kolmandat korda järjest

Bulgaaria klubi alustas mängu paremini, aga avaveerandi võitis siiski TalTech 17:14. Teisel kaldus vaekauss taas külaliste poole, kes võitsid avapoolaja 34:28.

Kuigi kolmandal perioodil jõudis TalTech korraks viigini 38:38, alustati viimast veerandaega siiski Spartaki 50:44 eduseisust.

Vahepealne edukas periood viis Eesti klubi juhtima 61:58, aga otsustavaid minuteid mängisid paremini vastased. 12:0 spurt kindlustas neile korraliku edu 70:61, millele TalTechil enam vajalikku vastust ei olnud.

Siim-Markus Post viskas võitjate parimana 22 punkti, kaksikduubli ehk 11 punkti ja 11 lauapalliga panustas Jaan Puidet. Külaliste mängu vedas koguni 31 silma kogunud ameeriklasest tagamees Jalan McCloud.

Kolmanda võidu järjest saanud Pleveni Spartak jätkab liigat nelja võidu ja ühe kaotusega, mis annab liidrikoha. TalTech on kahe võidu ja kolme kaotusega üheksaliikmelise B-grupi keskel.