"Esimene üle kolme aasta kestnud periood golfiliidu juhina oli vägagi edukas Eesti golfile ning kuna paljud tegevused on veel alaliidus pooleli, seetõttu tundus jätkamine presidendi ametis ainuvõimalik otsus," lausus Hanschmidt alaliidu pressiteate vahendusel.

"Peamiseks fookuseks jääb alaliidus jätkuvalt saavutusspordi arendamine ning seda toetatavad tegevused, sh tippvõistluste Eestisse toomine. Lisaks kahele HotelPlanner Touri etapile järgmisel aastal võõrustame esmakordselt U-16 Euroopa meistrivõistlusi 2028. aastal ning sihime ka järgmiseid Euroopa meistrivõistlusi Eestisse järgnevatel aastatel.

Hanschmidt on Eesti suurima investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimees. Lisaks on ta Tööandjate Keskliidu volikogu esimees ning majanduskeskkonna ja maksude töörühma esimees. Varasemalt on Hanschmidt juhtinud Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsiooni ja Eesti Pangaliitu.

Lisaks Hanschmidtile valiti teiseks ametiajaks Eesti Golfi Liidu juhatusse Anders Anderson, Ivar Valdmaa, Martti Talgre, Priit Alamäe, Tiit Kuuli ja juhatuses jätkab peasekretär Kristo Raudam.