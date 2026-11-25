Hooaja esimese suurturniiri ehk UK Championshipi kvalifikatsioonis sai Žižins jagu hiinlasest Liu Yangist (WS 119.) 6:1, inglasest David Grace'ist (WS 73.) 6:2, inglasest Elliot Slessorist (WS 24.) 6:3 ja hiinlasest Long Zehuangist (WS 56.) 6:2. Seejuures Grace'i vastu kogus ta kolm vähemalt sajapunktist seeriat.

Läti esimene snuukriproff hakkas tipptasemel mängima hooajal 2024/2025. Tänavu märtsis tõusis ta oma senise karjääri kõrgeimale edetabelikohale ehk 68. positsioonile, aga on sealt nüüd paarkümmend kohta allapoole kukkunud.

Augustis jõudis Žižins karjääri suurima võiduni, kui alistas Wuhani lahtistel valitseva maailmameistri Wu Yize 5:4. Septembris pääses lätlane Briti lahtistel 16 tugevama hulka. Kolmandat hooaega profiturneel osalev mängija on nii kaugele purjetanud nüüdseks kahel etapil.

Eesti ainus snuukriproff Andres Petrov on osalenud UK Championshipil kolmel korral, aga ei ole seal ega ka maailmameistrivõistlustel põhitabelisse jõudnud.