Rasmus Mägi andis sel nädalal mõista, et tema päevad tippsportlasena on seljataga. Kuigi teoreetiliselt võiks ka karjääri jätkata, siis teeks ta sellega liiga teistele inimestele.

Pikk sportlaskarjäär võtab omajagu energiat. "Väsimus kuhjub aastate ja kõigega. Olümpiamängud on nii eriline sündmus ja kui seda neli korda õnnestub karjääri jooksul kogeda pluss kõiki muid tiitlivõistlusi, siis ühel hetkel sõidab päris üle ka. See väsimus on kurnav," tunnistas ta ETV saatele "Ringvaade".

Füüsise kõrval ei saa alahinnata ka vaimset väsimust. "Tihtipeale murdub see pool esimesena või annab kuidagi järgi. Mis ei ole ka halb, me vajame aeg-ajalt vaheldust ja võib-olla see ei pea olema nii mööda joont või noateravikku käimine. Tänasel päeval on asjad lihtsamad ja tippsort ei pea olema ainult selline kannatus nagu teinekord üritatakse narratiivi luua."

"Küll aga ei saa me üle ega ümber mingisugusest vajalikust hulgast tööst, mis on vaja ära teha," jätkas Mägi. "Ilma selleta ei saa. Kiirusaladel eriti. Kiirus ei ole midagi sellist, mille riputad varna ja mingi aeg võtad tagasi. Järjepidevus on siinkohal kõige olulisem komponent."

Mägi sõnul ei taga tagantjärele tarkust liiga tähtsaks pidada. "Ilmselt kõik tippsportlased räägivad hiljem elus, et oleks seda teadnud, küll siis oleks teistmoodi. Teistpidi, ma arvan, et liiga palju kohe alguses teada ei pruugi ka hea olla," leiab ta.

"Mind ikkagi kandis väga pikalt nälg, janu ja instinktid. Ühel hetkel on see väärtuslikum kui kogu maailma teave kokku. Ma arvan, et ei olegi suurt midagi öelda noorele Rasmusele. Jää iseendaks! Kuula sisetunnet! Need toimivad tegelikult ikka alati."

"Ringvaates" näidati ka klippi noore Rasmuse kunagisest etteastest TV 10 olümpiastarti sarjas. "Need TV 10 hetked on tegelikult ka ühed ägedamad. See platvorm, mille sealt saame. Ma mäletan neid võistlusi. Ma mäletan, kuidas hüppasin kõigi aegade rekordi. See, et see võistlus on nii eriline, on samamoodi mulle olnud võib-olla isegi teatav trump."

"Hiljem olen osanud tunnetada, kus võistlusel on see erilisem koht, kus tahan ja suudan end realiseerida. Loomulikult olümpiamängud jäävad toppi, Pariisi olümpia kukkumine on üks nendest meenutustest... teistpidi, kõik, mis sinna taha jääb," jätkas Mägi.

"Võtame Pariisi olümpia poolfinaali järgsed momendid, kus oli väga suur hulk eestlasi, kellega tribüünil saime mingid asjad läbi arutada. Need on teistpidi sellised.. ja võib-olla isegi erilisemad, kui joosta lihtsalt üle finišijoone või lihtsalt ringiratast."

Mägi näeb, et teoreetiliselt võiks olla õhus ka võimalus jätkata, aga see poleks tema hinnangul siiski mõistlik. "Mulle meeldib ka see väike õlekõrs, et "aga tegelikult.." või vahepeal tunnetada, et mis see siis on? Aga realistina arvan, et ei - nähes, kui palju mingid muutused aega võtavad, siis ei."

"Ma ei tunne end liiga vana või kohmakana. See oleks võimalik teatud keskkonnas. Ma näen, et seda keskkonda meil siin hetkel ei ole. Ma näen, et seda luua on ulmeline või võimatu, et see hakkaks minu heaks tööle. Ma arvan, et olemasolevatest tingimustest pigistasime järjepidevalt nii palju välja."

"Oleks ebaaus või ebaõiglane nende inimeste suhtes, kes mind nii palju aidanud on, paluda või eeldada jätkuvalt panust, mis on aastate jooksul olnud," tunnistas endine tippsportlane. "Ma ei suuda endale põhjendada, miks peaksin paluma neil seda kõike läbi tegema."

Praeguseks 34-aastane Mägi võitis 2014. aasta Euroopa meistrivõistlustel 400 meetri tõkkejooksus hõbemedali. Lisaks on ta pääsenud kolmel korral olümpiafinaali. 2014., 2016. ja 2021. aastal valiti Mägi ka Eesti aasta meessportlaseks.