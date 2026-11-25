Flora oli kodustaadionil domineerivam pool, hoides 66 protsenti ajast palli ja tehes kümme pealelööki, neist küll vaid ühe raamidesse. St. Patrick's sai kirja kuus pealelööki, neist kaks raamidesse. Flora teenis ka kuus nurgalööki, külalisvõistkond kaks.

Seeria korduskohtumine toimub 9. detsembril.

Flora noored alistasid avaringis Fääri saarte klubi HB 3:0 ja 4:1 ning teises ringis ka kuulsa Inglismaa meeskonna Chelsea järelkasvu kahe mängu summas 5:4 (2:2 ja 3:2).

St. Patrick's Athletic oli esimeses ringis vaba, aga lülitas seejärel konkurentsist Vilniuse Žalgirise järelkasvu.