Male valitsev maailmameister Gukesh Dommaraju ja väljakutsuja Javohir Sindarov lõpetasid ka teise tiitlimatši partii viigiga ja kokkuvõttes on seis nüüd samuti viigis 1:1.

Kui esimese partii lõppes viigiga pärast 38. käiku, siis teine partii kestis käikude arvult pea kaks korda vähem. Valgetega Gukesh ja mustadega Sindarov otsustasid viigistada 20. käigu järel. Londoni süsteemiga avatud matšis hoidsid mõlemad oma positsioone kindlalt ja üllatusi ei sündinud.

Neljapäeval on kavas tiitlimatši kolmas partii, millele järgneb esimene puhkepäev.

Male MM-tiitlimatš kestab Šveitsi linnas Genfis 24. novembrist vajandusel 12. detsembrini. Vastamisi on kaks vaid 20-aastast maletajat: Gukesh tõusis maailmameistriks 2024. aastal, kui alistas toonase maailmameistri Ding Lireni (Hiina); Sindarov võitis üsna kindlalt aga kevadise pretendentide turniiri.