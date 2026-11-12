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TÜ/Bigbank alistas Audentese ja tõusis Balti liigas teiseks

Võrkpall
Tartu Ülikool/Bigbank
Tartu Ülikool/Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Tartu Ülikool/Bigbank alustas Elme Messer naiste võrkpalli Balti liiga mängunädalat kindla võiduga, alistades kodusaalis Audentese SG/NT naiskonna.

Tartu Ülikooli spordihoones peetud kohtumises haarasid võõrustajad kohe avageimis initsiatiivi, minnes 9:2 juhtima. Kuigi Audentese SG/NT suutis vahet vähendada, võitsid tartlannad avageimi 25:20, vahendab kohtumise käiku volley.ee. Teises geimis oli Tartu naiskond parem 25:18 ja kolmandas 25:15, vormistades veidi enam kui tunniga kindla 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) võidu. Ühtlasi läks tulemus meistriliiga arvestusse.

Võitjate resultatiivseim oli 19 (+14) punktiga Nora Lember, kelle arvele jäi 13 rünnakupunkti ja viis serviässa. Katariina Vengerfeldt ja Ave Kuusk lisasid kumbki seitse punkti. Audentese SG/NT resultatiivseim oli 11 punktiga Karmen Mandel.

Koduvõistkond oli vastastest üle nii rünnakul kui ka servil. Tartlannade rünnakuefektiivsus oli 40% külaliste 33% vastu ning serviässasid koguti koguni 14 vastase nelja vastu. Servivigu tegi Tartu võistkond seejuures seitse ja Tallinna võistkond kaheksa. Ka pallingu vastuvõtul olid võõrustajad kindlamad, näidates 48-protsendilist positiivset vastuvõttu. Kaotajate positiivne servi vastuvõtt oli 27%.

Tartu naiskond tõusis kolmapäevase võiduga põhiturniiri tabelis teisele kohale, olles kogunud kolme mänguga kuus punkti. Seitsme punktiga hoiab esikohta tiitlikaitsja Kaunase VDU. Ühe mängu pidanud Rae Spordikool/VIASTON on kolme punktiga viies, kahe kaotusega alustanud Audentese SG/NT jätkab punktideta kuuendal kohal.

13. novembril kell 19 võõrustab Rae Spordikool/VIASTON Tuule spordihoones Läti noortevõistkonda ja kell 20 kohtub Audentese SG/NT kodusaalis Riia Võrkpallikool/LU-ga. 14. novembril kell 14 jagab Audentese SG/NT kodusaalis punkte Läti noortevõistkonnaga ning kell 15 võõrustab Rae esindus Tuule spordihoones Riia Võrkpallikool/LU-d.

Tartu Ülikool/Bigbank peab nädalavahetuse kaks kohtumist võõrsil. Laupäeval kell 16 minnakse Riias vastamisi RSU naiskonnaga, kes on võitnud mõlemad senised kohtumised ja paikneb viie punktiga tabelis neljandal kohal. Pühapäeval kell 12 mängib Tartu naiskond Kaunases  Kaunase VDU-ga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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