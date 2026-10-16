Rae alustas Balti liiga hooaega võiduga Audentese üle

Kodusaalis mänginud Rae Spordikool/VIASTON vormistas hooaja esimese võidu nelja geimiga, võites kindlalt nii esimese, teise kui neljanda geimi. Tasavägises kolmandas geimis oli omakorda 25:22 tulemusega parem Audentese SG/NT.

Kristel Allorg kogus võidumängus 27 punkti, millest 25 tulid 61-protsendilise efektiivsusega rünnakul, vahendab volley.ee. Allorg näitas ka mängu parimat kasutegurit +21. Liis Kiviloo aitas võitjaid kaheksa punktiga. Külaliste poole tõusis resultatiivseimaks Karmen Mandel, kelle arvele kogunes 17 punkti. Getter Utno lisas kümme punkti.

Koduvõistkond lahendas neljandas geimis punktiks 59 ja kogu kohtumise kokkuvõttes 48 protsenti rünnakutest. Külaliste rünnakuefektiivsus oli 32-protsendiline. Blokipunkte märgiti võitjatele neli ja kaotajatele kaheksa. Serviässade arvestuses oli Rae naiskond parem 10:5.

Kolmanda Eesti võistkonna Tartu Ülikool/Bigbanki jaoks algab turniir 31. oktoobril toimuva kodumänguga, kus minnakse vastamisi Läti noortevõistkonnaga. Audentese SG/NT jätkab Balti liigat 11. ja Rae Spordikool/VIASTON 13. novembril.