Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

Tartu Ülikooli spordihoones peetud kohtumises osutas Gerardo's Toys/Neemeco võõrustajatele kõige tugevamat vastupanu avageimis. Tartlannad võitisid geimi 25:21 ja haarasid seejärel kindlalt initsiatiivi. Teises geimis loovutas Tartu võistkond 15 ja kolmandas vaid 13 punkti, vormistades veidi enam kui tunniga 3:0 (25:21, 25:15, 25:13) võidu, vahendab Volley.ee.

Tartu naiskond võitis ka 24. oktoobril peetud avakohtumise 3:0 ja pääses seega poolfinaali kahe kindla võiduga, loovutamata veerandfinaalseerias vastasele geimigi.

Lisaks Tartu naiskonnale jõudsid nelja parema hulka TalTech/Nordaid, Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall. TalTech/Nordaid alistas veerandfinaalis Viimsi/Tallinna Ülikooli mõlemas kohtumises 3:0. Sama kindlalt jõudis poolfinaali Rae Spordikool/VIASTON, kes võitis Barrus/Võru Võrkpalliklubi vastu samuti mõlemad mängud geimigi loovutamata.

Kõige tasavägisemaks kujunes Viljandi Metalli ja Audentese SG veerandfinaal. Avakohtumise võitis Audentese SG 3:2, kuid korduskohtumises jäi 3:1 peale Viljandi Metall. Kuna mõlemal naiskonnal oli kirjas üks võit, selgitati edasipääseja 15 punktini mängitavas kuldses geimis, mille võitis 15:7 Viljandi Metall.

Poolfinaalides kohtuvad omavahel TalTech/Nordaid ja Tartu Ülikool/Bigbank ning Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall. Sarnaselt veerandfinaalidele peetakse ka poolfinaalid kodus ja võõrsil ning edasipääsu otsustamisel loevad kohtumiste võidud, mitte geimide vahe. Kui mõlemad naiskonnad võidavad ühe kohtumise, selgitatakse finalist kuldses geimis.

Hetkel on teada ühe poolfinaalmängu toimumisaeg, kui 25. novembril kell 18.45 kohtuvad Tuule spordihoones Rae Spordikool/VIASTON ja Viljandi Metall.