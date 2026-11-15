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Tartu Ülikool oli võõrsil üle Pärnust

Korvpall
Tartu Ülikool Maks & Moorits.
Tartu Ülikool Maks & Moorits. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

FenixBet korvpalli Eesti-Läti liigas alistas Tartu Ülikool Maks & Moorits võõras saalis Pärnu korvpalliklubi 70:67 (18:18, 17:17, 25:7, 10:25) ja kirjutas tabelisse kuuenda võidu.

Tartu Ülikool kallutas mängu enda kasuks kolmandal veerandajal. Pärnul lubati visata vaid seitse punkti ning vahe kasvas koguni 18-punktiliseks. Kodumeeskond tuli küll viimases vaatuses tagasi löögiulatusse, aga kahest punktist lähemale ei saanud.

Visketabavuse protsendid olid meeskondadel sarnased, kuid Pärnu tegi 17 pallikaotust Tartu Ülikooli 11 vastu ning tartlased teenisid neist 16 punkti. Keith Palek viskas võitjate parimana 15 punkti, Christopher Maidoh ja Mack Thomas Smith-McEwen panustasid mõlemad 12 silma. Pärnu resultatiivseimaks kerkis Mihkel Kirves 23 punktiga, lisaks hankis ta lauast 12 palli.

TalTech/Alexela sai võõrsil Keila Basketist jagu 97:56 (34:13, 16:23, 25:7, 22:13). Tormi Niits viskas TalTechi kasuks 17, Oliver Suurorg 15 ja Siim-Markus Post 14 punkti. Keila parim oli 14 punkti visanud ja 12 lauapalli võtnud Peteris Salmins.

Tartu Ülikool (6-3) on tabelis neljas ja TalTech (7-4) viies, Pärnu (4-4) asub üheksandal kohal ja Keila (0-10) leiab viimaselt ehk 15. realt.

Toimetaja: Henrik Laever

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