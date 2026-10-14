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Euroliiga tiitlikaitsja tuli välja 28-punktilisest kaotusseisust

Korvpall
Olympiakosi mängijad pärast Valencia alistamist
Olympiakosi mängijad pärast Valencia alistamist Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Tiitlikaitsja Olympiakos kordas teisipäeval korvpalli Euroliiga rekordit, kui pööras Valencia vastu 28-punktilise kaotusseisu võiduks.

Kevadel Euroliiga poolfinaalis koduse rivaali Madridi Reali paremust tunnistama pidanud Valencia alustas kodumängu võimsalt, kui võitis Olympiakosi vastu esimese veerandaja 31:17 ja teise 28:17. Armoni Brooks tabas poolteist minutit pärast teise poolaja algust kaugviske, mis viis Hispaania tippmeeskonna juba 62:34 juhtima.

Seisul 42:66 tegi külalismeeskond siis aga 15:3 vahespurdi ning jätkas ka otsustaval perioodil jõudsalt kaotusseisu kahandamist. Otsustava veerandaja keskel oli Valencia ligi neli minutit kahe punkti peal ja Olympiakos jõudis selle aja jooksul seisult 69:81 juhtima; kohtumine läks lisaajale, kus Valencial ei õnnestunud otsustavatel hetkedel kaks korda järjest kaitselauda saada ja nii teenis Olympiakos 102:97 võidu.

29 vabaviskest 27 tabanud Olympiakosi resultatiivseimaks kerkis 26 punkti visanud Jean Montero, pea kogu mängu väljakul rassinud Prantsusmaa korvpallitäht Evan Fournier panustas 23 punktiga. Nikola Mirotic tõi Valenciale 19 punkti. Olympiakos kordas sellega Euroliiga rekordit: 28-punktilisest kaotusseisust tuli hooajal 2012/13 välja ka Poola klubi Gdynia, kes alistas toona Kristjan Kanguri ja Siena Montepaschi.

Tulemused:

Barcelona - Tel Avivi Maccabi 90:87
Baskonia - Dubai 79:93
Milano Olimpia - Madridi Real 89:98
Partizan - Panathinaikos 55:72
Lyon - Crvena zvezda 82:84
Fenerbahce - Kaunase Žalgiris 99:80

Toimetaja: Anders Nõmm

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