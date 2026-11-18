Olympiakos läks võõrsil Maccabi Tel Avivi vastu juhtima juba varakult ning saavutas enne poolajapausi 15-punktilise edu, kuid ei suutnud teisel poolajal tempot hoida. Maccabi viskas neljanda veerandi alguses 16 vastuseta punkti ja kaevas august välja ning kohtumise lõpp kujunes äärmiselt pingeliseks.

Maccabil õnnestus 16 sekundit enne mängu lõppu minna juhtima viie punktiga, aga Donta Halli vabavisetest jõuti taas kolme punkti kaugusele. Maccabi ei suutnud kaheksat sekundit ära mängida ning Sasha Vezenkov tabas 1,2 sekundiga ulmelise keskjoonelt viske, mis tõi tabloole viigi.

Lisaajal läks Maccabi taas juhtima ning oli 28 sekundit enne mängu lõppu neljaga peal, aga siis tabas Evan Fournier nurgast kolmese. Maccabi tegi seejärel palli sisse mängides pallikaotuse ja andis palli külalistele ja Cory Joseph karistas eksimuse ära, tabades sekund enne mängu lõppu kaugviske, mis tõi Olympiakosele suurepärase 97:95 (28:18, 21:18, 12:18, 21:28, 15:13) võidu.

Kahel korral Euroliiga MVP auhinna võitnud Vezenkov viskas võidumängus 37 punkti ja haaras üheksa lauda. Fournier lisas omalt poolt 16 punkti, võiduviske tabanud Josephi arvele jäi 14 silma. Maccabi resultatiivseim oli 18 punkti kogunud Keaton Wallace.

SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE'RE GOING TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/p7APP8GdSq — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Kaunase Žalgiris pidas kodupubliku ees Müncheni Bayerni vastu maha kõva lahingu, mille Carsen Edwards viimasel sekundil lisaajale viis. Žalgiris alustas lisaaega paremini ja saavutas vähem kui kahe minutiga viiepunktilise edu ning seda enam maha ei mänginud, vormistades 117:114 (19:25, 31:32, 28:22, 23:22, 16:13) võidu.

Edwards viskas võidumängus 32 punkti ja jagas neli resultatiivset söötu, nii Jonas Valanciunase kui ka Azuolas Tubelise arvele jäi 15 punkti. Johannes Thiemann viskas Bayerni parimana 33 punkti, Duane Washington toetas 27 silmaga.

Žalgirise jaoks oli see kuues võit järjest, liigatabelis ollakse kaheksa võidu ja nelja kaotusega viiendal real.

Tulemused

Dubai - Anadolu Efese 80:75

Fenerbahce - ASVEL 115:81

Barcelona - Paris 86:89

Baskonia - Tel Avivi Hapoel 82.85

Milano Olimpia - Crvena zvezda 91:77

Partizan - Valencia 64:76

Bologna Virtus - Panathinaikos 84:79