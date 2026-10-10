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Euroliiga: Žalgiris tuli viimase veerandajaga kaotusseisust välja

Korvpall
Korvpalli Euroliiga: Barcelona - Kaunase Žalgiris.
Korvpalli Euroliiga: Barcelona - Kaunase Žalgiris. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Korvpall

Korvpalli Euroliigas said reedel võidurõõmu maitsta Žalgiris, Olympiakos ja Besiktas.

Žalgiris oli reedel võõras saalis Barcelona vastu pigem tagaajaja rollis. Leedu klubi läks viimasele veerandajale vastu 10-punktilises kaotusseisus (55:65). Peatreener Tomas Masiulis otsustas vahe vähendamiseks kasutada small-ball taktikat ehk võttis tsentri Jonas Valanciunase pingile ja liigutas tema positsioonile ääremängija Azuolas Tubelise. Juhendaja otsus kandis vilja ning Žalgiris võitis 88:81 (23:18, 16:23, 16:24, 33:16).

Kaheksast kaugviskest neli tabanud Carsen Edwards tõi Žalgirise resultatiivseimana 19 punkti. Dustinas Sleva panustas võitu 14 punkti ning Valanciunase arvele jäi 12 punkti, üheksa lauapalli ja kaks korvisöötu. Barcelona poolel küündis ainsana kahekohalise punktisummani Justin Robinson, kes lõpetas 20 punktiga.

Žalgirisel ja Barcelonal mõlemal on turniiritabelis kirjas kaks võitu ja kaks kaotust.

Tiitlikaitsja Olympiakos (3-1) sai koduväljakul 89:66 (26:16, 9:15, 27:18, 27:17) jagu Anadolu Efesest (1-3). Jean Montero viskas võitjate kasuks 16 ja Tyrique Jones 11 punkti.

Baskonia (1-3) pidi kodus leppima 84:92 (20:28, 31:21, 20:24, 13:19) kaotusega Besiktasele (2-2). Üleplatsimeheks kerkis Scottie Wilbekin, kes vedas Türgi klubi 24 punktiga.

Baskoniast sai ühtlasi neljas meeskond, kes pidanud Euroliigas vähemalt 700 mängu. Varem on selle tähiseni jõudnud Barcelona (praeguseks 731 mängu), Olympiakos (725) ja Panathinaikos (708) ning sel hooajal liitub nendega ka Madridi Real, kes on hetkel 12 mängu kaugusel.

Toimetaja: Henrik Laever

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