Drell viskas Neptunase võidukorvi

Henri Drell päästis oma koduklubi Klaipeda Neptunase Leedu kõrgliigas kaotusest, kui viskas Jonava vastu lõpusekunditel võidukorvi.

Neptunas oli võõras saalis Jonava vastu suurema osa mänguajast juhtrollis, kuid võõrustaja läks kolmanda veerandaja lõpus juhtima ja kasvatas viimase neljandiku alguses vahe üheksapunktiliseks. Neptunas tegi seitsme minutiga vahe tasa ning seadis 22 sekundit enne lõppu tabloole 82:82 viigi.

Drell tegi seejärel Jonava mängija vastu vea, ent Donatas Sabeckis tabas vabaviskejoonelt kahest viskest ühe. Järgnenud Neptunase rünnakul läks võiduviset sooritama islandlane Elvar Fridriksson. Tema vise põrkas korvirõngast välja, aga Drell püüdis palli kinni, suunas selle tagasi korvi ja vormistas Neptunasele 84:83 (29:24, 19:21, 17:21, 19:17) võidu.

25 mänguminutit teeninud Drell lõpetas 12 punkti (kahesed 6/12, kolmesed 0/4), kaheksa lauapalli ja kahe korvisööduga. Mindaugas Girdziunas viskas Neptunase kasuks 17 ja Fridriksson 15 punkti.

Neptunasel on kirjas kolm võitu ja kolm kaotust, millega hoiab tabelis neljandat kohta.