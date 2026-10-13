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Piirimägi saavutas TCR-i Hispaana sarja etapil esimese ja kolmanda koha

Autosport
Sten Dorian Piirimägi jätkab TCR-i Hipsaania sarja teisel kohal
Sten Dorian Piirimägi jätkab TCR-i Hipsaania sarja teisel kohal Autor/allikas: TCR Spain
Autosport

Navarra ringrajal sõidetud TCR Spain sarja eelviimasel etapil tegi suurepärase etteaste Sten Dorian Piirimägi, kes tänu kõrgetel kohtadele kerkis punktitabelis teisele kohale.

Kvalifikatsioonis sõitis ALM Motorsporti võistkonna Honda Civicul kihutanud Sten Dorian Piirimägi välja paremuselt teise aja, mis andis talle kaheks võistlussõiduks vastavalt teise ja kaheksa stardikoha, vahendab autosport.ee.

"Nädalavahetus positiivselt ei alanud, sest nägime, et treeningsõitudes oli ringiaegades väga suur vahe Cupra Leonil sõitnud sarja punktiliidri Victor Anderssoniga," nentis Piirimägi. "Samas olime aga alati teisel kohal ja selle koha sõitsime välja ka kvalifikatsioonis."

Esimest sõitu alustas Piirimägi teiselt kohalt, aga stardis möödus temast Erik Zabala, kes peagi nügis rajalt välja liidri Anderssoni. Selle eest teenis Zabala boksist läbisõidu karistuse ja nii tõusis Piirimägi liidrikohale ning võitis lõpuks kindlalt.

"Esimene sõit läks väga hästi ja natukene oli ka õnne, et võitsime," kommenteeris Piirimägi. "Aga tore, et seekord oli õnn ka meie poolel."

Sten Dorian Piirimägi alustas teist sõitu kaheksandalt kohalt, aga väga eduka stardi teinud eestlane kerkis juba esimeste kurvide järel kolmandale kohale ja peagi ka teiseks. Seejärel kujunes sõit suhteliselt kaootiliseks mitmete avariide tõttu, mis tõi rajale ka turvaauto. Selle lahkumise järel õnnestus Anderssonil mööduda Piirimäest, aga eestlane suutis siiski säilitada lõpuks kolmanda koha ja kerkida enne viimast etappi punktitabelis teiseks.

"Sain teises sõidus väga hea stardi ja olin juba pärast esimest kurvi kolmas," kommenteeris Piirimägi. "Seejärel algas paras trall ja praktiliselt jäid korraga vist viis autot raja äärde ning seetõttu oli päris pikalt rajal ka turvaauto."

TCR Spain sarja viimane etapp sõidetakse Barcelona ringrajal novembri esimesel nädalavahetusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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