Sten Piirimägi saavutas Hispaania ringrajasarja kokkuvõttes teise koha

Nädalavahetusel Barcelona ringrajal sõidetud TCR Spain sarja viimase etapi sõitudes saavutas Sten Piirimägi teise ja viienda koha, mis kindlustasid eestlasele kokkuvõttes sarja teise koha.

Teoreetiliselt olid viimasele etapile vastu minnes ALM Motorsport võistkonna Honda Civicuga sõitnud eestlasel veel õhkõrn võimalus ka meistritiitlile, aga selleks oleks pidanud punktitabeli liider Victor Andersson totaalselt põruma, vahendab autospordiliit.

Piirimägi näitas juba kvalifikatsioonis väga head kiirust ja sõitis välja kolmanda ringiaja. "Üldiselt sobis Barcelona rada tõesti Honda autodele hästi, aga samas ega Cupra vastu, millega sõitis Andersson, polnud siiski kerge saada," tõdes Piirimägi.

Esimesse sõitu startis eestlane teiselt kohalt ja kihutas kogu võidusõidu liidri Felipe Fernandezi kannul, kuid hispaanlasest mööduda siiski ei õnnestunud ja tulemuseks teine koht, millega Piirimägi kindlustas ta ka oma teist kohta punktitabelist.

"Võistluse esimesel kolmandikul tundsin liidri järel sõites, et olen temast kiirem, aga kui pikalt teise auto kannul sõita, siis kuluvad esirehvid liialt ja otsustasin seetõttu rahulikumalt võtta," kommenteeris Piirimägi.

Hooaja viimases sõidus startis Piirimägi kaheksandalt kohalt, aga hea stardiga kerkis juba esimese ringiga viiendaks. Sõit kujunes parajaks rabelemiseks viie-kuue sõitja vahel ja Piirimägi jälgis peamiselt oma lähimat konkurenti Erik Zabalat. Tulemuseks viies koht ja kokkuvõttes sarja võitnud Anderssoni järel teine koht. "Sain väga hea stardi ja peagi jõudsin Zabala kannule, aga edasi polnud mõtet liigseid riske võtta," nentis Piirimägi.

"Üldiselt jään hooaja kokkuvõttes saavutatud teise kohaga rahule, sest näitasime hooaja jooksul päris palju oma potentsiaali," kommenteeris ühe etapivõidu ja hulga madalamaid pjedestaalikohti teeninud Piirimägi.

Rahulolu lisas kindlasti ka Eesti võistkonna ALM Motorsporti saavutatud esikoht tiimide arvestuses.