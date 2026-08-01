Kevin Saar võitis Leedus kvalifikatsiooni ja astus sammu MM-tiitli suunas

Saar edestas finišis iirlast Mark McLernoni 20,555 ja itaallast Patrick Turrinit 21,867 sekundiga. Maailmameistrivõistluste sarja liider sai suurepärase stardi, haaras liidrikoha ning kontrollis sõitu algusest lõpuni.

"Liiga keeruline sõit ei olnud. Hommikused treeningud näitasid, et kiirus on hea ja läksin kvalifikatsiooni enesekindlalt. Keskendusin stardile, mis tuli hästi välja. Selle üle on hea meel. Loodetavasti õnnestuvad ka homsed stardid ja saan oma sõitu teha," ütles Saar.

Pühapäevased finaalsõidud võivad tuua Saarele juba maailmameistritiitli. Selleks peab ta koguma päeva jooksul kümme punkti rohkem kui tema lähim konkurent Patrick Turrini. Itaallane, kes on viimastel nädalatel taastunud vigastusest, näitas kvalifikatsioonis juba paremat minekut ja lõpetas kolmandana. "Ega midagi ette mõelda ei ole mõtet. Tuleb lihtsalt oma sõitu teha ja pärast punktid kokku lugeda. Mul on hea meel, et Patricku käsi on nädalaga paremaks läinud. Loodan, et ta endale liiga ei tee, sest juba paari nädala pärast peaksime koos sõitma Prantsusmaal 12 tunni võistlusel," lisas Saar.

Suurepärase esituse tegi ka Karl Robin Rillo, kelle kvalifikatsioon algas dramaatiliselt. Pärast head starti sõideti talle teises kurvis tagant sisse ning ta langes viimaseks. "See oli lihtsalt motokross – juhtunu ei olnud minu kontrolli all. Jäin teiste taha kinni ja pidin hakkama viimaselt kohalt ettepoole tulema," sõnas Rillo, kes finišeeris siiski neljandal kohal.

Külgkorvide motokrossi MM-sarja kümnenda etapi kvalifikatsioonis sõitsid Eesti ekipaažidest parima tulemuse välja Ülar Karing - Sten Niitsoo, kes lõpetasid oma kvalifikatsioonigrupis kuuendana. Robert Lihtsa - Oliver Sebastian Lamp said A-grupis seitsmenda ja Markus Normak - Tomass Daniels Dukulis B-grupis kaheksanda koha. Rihards Rupeiks - Kenny Vahter lõpetasid üheksandana, Tanel Reesna - Valtteri Mäki said 12. ning Argo Põldsaar - Erki Rüütli 13. koha.

Pühapäeval peavad nii quadid kui külgkorvid Anykšciais kaks finaalsõitu.