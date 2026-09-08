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Markus Kajak võitis kõik kolm võistlussõitu

Autosport
Markus Kajak.
Markus Kajak. Autor/allikas: Porsche Sprint Challenge Central Europe
Autosport

Markus Kajak oli nädalavahetusel Horvaatias toimunud Porsche Sprint Challenge Central Europe etapil võidukas kõigis kolmes võistlussõidus.

Dream 2 Drive võistkonna GT3 autoga sõitnud Kajak saavutas esikohad mõlemas sprindisõidus ja kindla võidu ka 100-miili kestvussõidus koos meeskonnakaaslase Tauras Tunylaga, vahendab autosport.ee.

Kvalifikatsioonisõitudes saavutas Kajak esimeseks sõiduks kolmanda stardikoha ja teise võistlussõidu kvalifikatsioonis oli eestlane kiireim. "Esimeses kvalifikatsioonis olin just kiireimal ringil, kui sõit peatati punase lipuga ja nii pidin leppima kolmanda stardikohaga," kommenteeris Kajak. "Tegin esimeses sõidus hea stardi ja tõusin liidriks juba avaringi lõpuks. Sealt edasi sõitsin rahulikult kuigi üks kohalik päris suurte kogemustega sõitja püsis mu kannul kuni finišini. Teist sõitu alustasin parimalt stardikohalt, tegin korraliku stardi ja sõitsin kindla peale kuni finišini."

100-miili kestvussõidus alustas Kajak koos meeskonnakaaslasega samuti parimalt stardikohalt ja kuigi sõidu esimeses pooles oli autol mingi väike tehniline probleem, mille tõttu langeti teiseks, suudeti lõpuks ikkagi finišeerida esimesena. "Võistluse esimeses pooles oli mootoriga mingi probleem, aga poolel distantsil see kuidagi lahenes imekombel iseenesest, tõusime seejärel uuesti liidrikohale ja võitsime sõidu," kommenteeris Kajak.

Kajak asub sarja kokkuvõttes kaks etappi enne hooaja lõppu teisel kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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