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Nikolajeva sai noorte olümpiamängude epeeturniiril seitsmenda koha

Vehklemine
Aleksandra Nikolajeva
Aleksandra Nikolajeva Autor/allikas: FIE
Vehklemine

Epeevehkleja Aleksandra Nikolajeva sai Dakaris toimuvatel noorte olümpiamängudel seitsmenda koha.

Alagrupis pidas Nikolajeva kuus kohtumist ja võitis neist kolm. Lõuna-Aafrika, Elevandiluuranniku ja Keenia vehklejad alistas ta tulemustega 5:1, 5:2 ja 5:1. Alla jäi ta kolmele alagrupis eespool lõpetanud vehklejale: ukrainlannale Alina Dmytrukile 3:5, ungarlannale Lotti Horvathile 4:5 ja peruulannale Astrid Bravole 2:5. Dmytruk võitis alagrupi kaotuseta, vahendab Eesti olümpiakomitee.

Alagrupiringi järel oli Nikolajeva üldjärjestuses seitsmes. Otsepaaride esimeses ringis kohtus ta teist korda Nikita Venturasega Lõuna-Aafrikast ja võitis 15:12. Veerandfinaalis ootas teda Francesca Aina, kes oli alagrupis võitnud kõik viis kohtumist ja pääses esimesest ringist vabapääsmega edasi. Paraku jäi Nikolajeva Itaalia vehklejale alla 5:15.

Aina saavutas lõpuks kolmanda koha, finaalis võitis Horvath 15:12 tulemusega Dmytruki.

17-aastane Nikolajeva õpib Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja esindab Vehklemisklubi Tallinna Mõõk. Tema treener on Jüri Salm.

Toimetaja: Henrik Laever

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