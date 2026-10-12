Markus Kajak võitis ka Porsche Kesk-Euroopa ringrajasarja meistritiitli

Kajak finišeeris Hungaroringil toimunud PSCCE sarja viimase etapi sprindisõitudes kahel korral teisena ja see tagas eestlasele ka individuaalse meistritiitli. Lisaks oli ta ka võidukas 100-miili kestvussõidus ja aitas Dream 2 Drive võistkonna tiitlivõidule ka tiimide arvestuses.

Nädalavahetus algas aga Kajaku jaoks tagasilöögiga, kui kvalifikatsioonisõitudes saavutatud võitude järel otsustas võistluse žürii eestlase diskvalifitseerida tehnilise rikkumise eest. "Tehnilises kontrollis selgus, et meie auto üks külg oli lubatust ühe sentimeetri võrra madalamal," selgitas Kajak karmi karistuse tagamaid.

Karistuse tõttu pidi eestlane alustama sprindisõite stardirivi lõpust ehk siis vastavalt 12. ja 10. kohalt. Võistlussõitudes aga näitas Kajak taas suurepärast kiirust ja saavutas mõlemas sõidus teise koha, millest piisas, et mööduda punktitabelis seni sarja juhtinud konkurendist ning võita PSCCE sarja meistritiitel.

"Mõlemas sõidus tegin piisavalt tugevad esimesed ringid ega kaotanud liidritele seetõttu palju aega," kommenteeris Markus Kajak. "Nii õnnestus mõlemad sprindid lõpetada teisena. Tegelikult tagas juba esimeses sõidus saavutatud teine koht meistritiitli ning lisaks võitsin kokkuvõttes ka uustulnukate arvestuses ja samuti saime esikoha tiimide arvestuses. Seega võib hooajaga igati rahule jääda."

Sellega tõmbas Kajak tänavusele hooajale ka joone alla, aga ettevalmistused järgmiseks hooajaks juba käivad. "Järgmiseks hooajaks veel mingit lõplikku selgust pole, sest ma veel ei tea, kas ma kardispordis jätkan," kommenteeris ta. "Kindlasti jätkan võistlemist GT-autodel, aga praegu veel ei tea, kus ja kuidas ja millises sarjas."