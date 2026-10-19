Eesti tiim võitis Porsche sarjas tiimide meistritiitli

Porsche Carrera Cup Benelux on Porsche ühe margi sari, kus kõik sõitjad võistlevad ühesuguste Porsche 911 GT3 Cup autodega. Hooaeg koosnes kuuest etapist ja 12 sõidust Spa-Francorchampsis, Zandvoortis, Imolas, Assenis, Hockenheimis ja Zolderis. Quanloop EST1 Racingu sõitjad jõudsid poodiumile 12 sõidust üheksas, teatas Eesti Autospordi Liit.

Alex Reimann alustas hooaega tempokalt ning kerkis ka sarja liidriks, aga langes juulis kolmandale kohale ning püsis seal hooaja lõpuni. 12 sõidust kogus ta punkte kõigis peale ühe, hooaja viimasel etapil Zolderis pidi ta laupäeval pärast kokkupõrget katkestama. Reimann sõitis sel hooajal kahes Carrera Cupis korraga. Prantsusmaa Porsche Carrera Cup sarjas oli tema parim tulemus Pro-klassis neljas koht septembris Zandvoortis, kus ta startis viiendalt kohalt. Teises sõidus oli ta seal kuues.

"Hooaeg algas võiduga Spas ja lõppes kolmanda kohaga üldarvestuses. Tiimide arvestuse võit on kogu meeskonna töö tulemus. Zolderi esimene sõit lõppes minu jaoks avakurvis, aga pühapäeval tõusin kaheksandaks ja tõin tiimile punktid," ütles Reimann.

Tiimi teise autoga sõitnud Hollandi sõitja Paul Meijer saavutas hooaja vältel mitu korda teise koha ning ületas ka Zolderis finišijoone teisena, aga viiesekundiline ajakaristus rehvivirnade paigast nihutamise eest jättis ta viiendaks.

"See on esimene kord, kui Eesti meeskond võidab Porsche Carrera Cupi tiimide arvestuses meistritiitli. Zolderi etapi kohtunike otsuse peale oleme esitanud apellatsiooni, mis ei mõjuta küll meie positsiooni sarjas, kuid Quanloop EST1 Racingus ei jäta ühtegi meie vastu tehtud ebaõiglast otsust vaidlustamata ja läheme sellega lõpuni kõigis instantsides," ütles tiimijuht Raimo Kulli.

"Järgmise aasta plaanid on suured. Neist räägime siis, kui need on kinnitatud," lisas Kulli.