Täht: mõnus on nautida suvepuhkust, kui ei pea mingeid vigastusi ravima

Laagrisse kutsutud Tähe jaoks on Tamperes algav EM järjekorras juba kuues. 2013. aastast alates rahvusmeeskonna koosseisu kuulunud 32-aastane mängija rääkis enne suurturniiri, miks on EM eriline ja mida ta eelseisvalt ajalt ootab, vahendab Volley.ee.

"Suvepuhkus oli väga mõnus, sain seda nautida nii, et ei pidanud millestki taastuma või mingeid vigastusi ravima. Kuus nädalat on arvestatavalt pikk aeg ja kõikidel meestel, kaasa arvatud minul, on isu jälle peal, et võiks seda saalivärki hakata jälle tegema," vaatas mängumees tagasi äsja lõppenud pausile.

Kui viimaste suurturniiride ettevalmistus on Tähe jaoks möödunud vigastusi ravides, siis seekord on seis parem. "Nagu ma pärast viimast EM-i Itaalias ütlesin, et järgmisele EMile tahaks peale minna niimoodi, et olen vigastusevaba. Alati on mingeid vigastusi pidanud putitama ja üritad siis mingisse vormi jõuda, aga tänavu sellist muret ei ole. Selline postiivne ärevus on suurem selle eelseisva turniiri ees."

EM on nurgaründaja jaoks alati teistmoodi, kui ülejäänud mängud. "EM on kindlasti erilisem koht, kus mängida. Euroopa liigaga ei saa seda kõrvutada, EM on midagi erilist ja seal midagi ägedat korda saata on oluliselt kõvem saavutus. Muidugi Euroopa liiga võit annab ka ägedat emotsiooni, aga EM-il seni parim tulemus teha oleks kindlasti erilisem. Lisaks kogu see fännide melu ja kõik, mis sellega kaasneb, meediat käib rohkem ringi jne."

Euroopa liiga turniir suve esimeses pooles kulges hästi, aga Rootsile 2:3 kaotatud kohtumine jättis koondise poolfinaalist eemale. "Ma usun sellesse koondisesse. Oli see üks õnnetu mäng seal Rootsi vastu, oleks selle viienda geimi võitnud, räägiks teist juttu, aga oleks-poleks," lisas Täht.

"Minu jaoks oli hästi oluline, et terve suvi oleks koondise tuumik koos, et kokkumängu ja üksteise tunnetamist lihvida. Oleme nüüd juba kolm hooaega sarnase pundiga toimetanud, eks mõned mehed ikka liituvad ja mõned lähevad ära, aga suures plaanis me oleme seda tuumikut suutnud säilitada ja see võiks luua need eeldused, et EMil läheks see asi edukalt."

Eesti koondis valmistub turniiriks augusti teises pooles võõrsilmängudega Rootsi ja Rumeeniaga. Septembri alguses kohtutakse veel Kalevi spordihallis Slovakkia, Läti ja Ukrainaga.

Tamperes alustatakse finaalturniiri 11. septembril. Esimene vastane on Gheorghe Cretu juhendatav Serbia. Hiljem tuleb kohtuda ka Taani, Belgia, Hollandi ja Soomega.