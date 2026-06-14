Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas võidulainel

Kogu mäng kulges tasavägiselt ja kumbki koondis ei suutnud geimide sees suurt edu saada. Kolmandas geimis oli Austria juhtimas 17:13, aga 16:19 taga olles võttis Eesti neli punkti järjest ja oli otsustavatel hetkedel parem.

Neljanda geimi keskel oli samuti periood, kus juhtis Austria, aga Eesti jõudis taas järele. Viimane viigiseis tablool oli 19:19, mispeale asus Eesti ette 21:19, 24:21 ja võitis lõpuks 25:22.

Eesti koondise rünnak oli 51 ja vastuvõtt 49 protsenti, blokist teeniti 13 ja servilt kolm punkti. Austria vastavad näitajad olid 50 ja 36 protsenti, seitse ja seitse punkti.

Eesti paremad punktitoojad olid Robert Täht (18; +10), Renee Teppan (17; +13) ja Märt Tammearu (14; +8). Austriat vedas 28 punktiga (+14) Paul Buchegger.

Võidust hoolimata oli tegemist Eesti esimese geimikaotusega sel turniiril, sest eelnevalt alistati nii Slovakkia, Albaania kui ka Kosovo puhtalt 3:0.

Uuel nädalal lendab Eesti koondis Montenegro linna Bijelo Poljesse, kus enne võõrustajatega kohtumist tuleb vastu astuda ka Rootsile.