Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

Võrdlemisi lameda profiiliga etapil algas peamine tegevus umbes 30 kilomeetrit enne finišit, kui ratturid pidid ületama kolmanda kategooria tõusu. Peagrupist tuli küll rünnakuid, aga kellelgi ette murda ei õnnestunud ning võitja selgus Lorca linna tänavail.

400 meetrit enne finišit tehti terav tagasipööre, pärast mida sai lõpuspurt alata. Esikoha haaras rohelist punktisärki kandev Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), kes vedas esikohale tiimikaaslase Matthew Brennani. Teise koha sai Bryan Coquard (Cofidis), kolmandana ületas joone Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe). Van Aert sai viienda koha.

21-aastane Brennan osaleb suurtuuril esimest korda, aga on juba saavutanud kolm etapivõitu. Viimati saavutas oma karjääri esimesel suurtuuril kolm võitu ei keegi muu kui Tadej Pogacar.

Inglane pühendas võidu tiimikaaslastele. "Võtsime täna initsiatiivi ja poisid pingutasid kogu väega. Meil oli eelmine etapp keeruline, aga suutsime ikkagi gaasi põhja vajutada. Teadsime, et oleme lõpuspurdis piisavalt tugevad ja teadsime, kuhu me tahame jõuda," rääkis Brennan. "Poisid tegid viimasel kümnel kilomeetril suurepärast tööd ja ei lasknud mind jamasse. Ületasime joone esimesena, selle üle saab alati õnnelik olla!"

"Ma olen tõeliste tšempionide võistkonnas, meie mehed on suurtuuridel pjedestaalil olnud ja neid ka võitnud. See, et nad minu jaoks tööd teevad, on üks imeline võimalus. Olen tänulik, et nad endast kõik annavad," lisas inglane.

Üldliidrina jätkab hispaanlane Enric Mas (35:59.02), kelle edu Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees on minut ja 18 sekundit. Roglic edestab omakorda Felix Galli (Decathlon CMA CGM Team) 21 sekundiga.