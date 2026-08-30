X!

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

Jalgrattasport
Enric Mas
Enric Mas Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri üheksanda etapi (La Vila Joiosa / Villajoyosa - Alto de Aitana. Costa Blanca; 187,4 km) võitis kohalik rattur Enric Mas (Movistar), kes säilitas ka üldliidri positsooni.

Pühapäeval ootas sportlasi mägine etapp, kus tuli ületada kaks esimese, kaks teise ja kaks kolmanda kategooria tõusu. Seejuures üks esimese kategooria tõus oli ühtlasi lõputõus, kus Mas ka ründas.

Kuni finišini püsis Masi kannul britt Oscar Onley (Netcompany Ineos), kes sai temaga sama aja. Kolmandana joone ületanud sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) kaotas neile tosina sekundiga.

Kokkuvõttes suurenes Masi edu Roglici ees minutile ja 18 sekundile. Kolmandana jätkab austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +1.39) ja neljandaks kerkis parim noorrattur Onley (+2.20).

Velotuuri kaheksandat etappi alustas liidrina Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes aga kukkus raskelt ja peab minema operatsioonile.

Esmaspäeval on velotuuri esimene puhkepäev.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

19:42

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

15:23

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

08:47

Karmilt kukkunud Pogacar peab minema operatsioonile

29.08

Maastikurattasarja finaaletapil triumfeerisid Tarassov ja Uibokand

29.08

Üldliider Pogacar jättis Hispaania velotuuri pooleli

29.08

Mäeuibo jõudis mäestlaskumise MM-il kindlalt finaali

29.08

Taaramäe vedas Türgis jooksikuid enam kui 100 kilomeetrit

28.08

Leknessund võitis Norra leinapäeval Vuelta etapi, Pogacar kasvatas edu

28.08

Mätik: Tour de l'Aveniri tase tundus isegi kõrgem kui U-23 Girol

28.08

Lõiv alustas maastikuratturite MM-i 21. kohaga

27.08

Mas sundis Pogacari kõvasti pingutama

27.08

Sebastian Suppi sprintis end Belgias taas pjedestaalile

26.08

Meeskonnakaaslased vedasid noore briti Vueltal teise etapivõiduni

25.08

Pogacar ei andnud Vuelta neljandal etapil konkurenteidele võimalust

25.08

Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

25.08

Laura Lizette Sander näitas Belgias head hoogu

24.08

Rogliciga koos treeninud Pajur: ta on ikka pull mees!

24.08

Tugev rahe sundis Vuelta velotuuri kolmanda etapi tühistama

23.08

Lauri Tamm võitis Balti Keti velotuuri

23.08

Briti noorrattur näitas parimat sprindijalga, liidrina jätkab Pogacar

sport.err.ee uudised

21:10

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

21:09

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

20:48

Man United sai esimese võidu, Promise David tegi debüüdi

20:04

VIDEO | Paide vastas Flora avaväravale kahega

19:42

Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

19:32

Paraguays juhib Pajari, Katsuta sõitis vastu posti Uuendatud

18:41

Hein pidi noppima võrgust neli palli

18:16

Marquez näitas Aragonis taset

17:12

Sõudekuningas Zeidler sai Amsterdamis neljanda kulla

16:09

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

15:53

Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

15:23

Mäeuibo sai mäestlaskumise MM-il 48. koha

14:53

Hull jätkab Inglismaal täiseduga, Tottenham tabeli põhjas

14:10

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

13:30

Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

12:58

Elva sai naiste meistriliigas tiitlikaitsja Flora üle ajaloolise võidu

11:42

Federer kuulsuste hallis: aitäh, et jagasite minuga seda imelist teekonda

11:06

Võimas rekordiparandus andis Nesterovile juunioride GP-l kümnenda koha

10:43

Ultrajooksu Eesti meistriteks tulid Kaur Alle ja Klarika Kuusk

09:51

Palumets lõi Slovakkias otse karistuslöögist hooaja teise värava

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo