Vuelta liidriks kerkinud Mas võitis etapi

Hispaania velotuuri üheksanda etapi (La Vila Joiosa / Villajoyosa - Alto de Aitana. Costa Blanca; 187,4 km) võitis kohalik rattur Enric Mas (Movistar), kes säilitas ka üldliidri positsooni.

Pühapäeval ootas sportlasi mägine etapp, kus tuli ületada kaks esimese, kaks teise ja kaks kolmanda kategooria tõusu. Seejuures üks esimese kategooria tõus oli ühtlasi lõputõus, kus Mas ka ründas.

Kuni finišini püsis Masi kannul britt Oscar Onley (Netcompany Ineos), kes sai temaga sama aja. Kolmandana joone ületanud sloveen Primož Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe) kaotas neile tosina sekundiga.

Kokkuvõttes suurenes Masi edu Roglici ees minutile ja 18 sekundile. Kolmandana jätkab austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +1.39) ja neljandaks kerkis parim noorrattur Onley (+2.20).

Velotuuri kaheksandat etappi alustas liidrina Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kes aga kukkus raskelt ja peab minema operatsioonile.

Esmaspäeval on velotuuri esimene puhkepäev.