Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

Turniiril esimesena asetatud Rune kohtus nelja parema seas neljanda paigutusega prantslase Ugo Humbert'iga (ATP 25.).

Taanlane juhtis matši 6:4, 2:2 (30:30), kui Humbert märkas pallivahetuse keskel silmanurgast, kuidas üks pallipoiss liikus. Prantslane eeldas, et punkt läheb seetõttu ümbermängimisele, kuid Rune arvas teisiti ja teenis endale punkti.

Humbert oli Rune käitumises pettunud ja üritas pukikohtunikule selgeks teha, et punkt tuleks uuesti mängida, kuid õigusemõistja ei märganud pallipoisi liikumist ning punkt jäi Runele.

Järgmisel pallivahetusel tormas Rune külgsuunas palli poole, kuid kaotas tasakaalu. Taanlane haaras vasakust jalast kinni ja andis kohe oma tiimile märku, et ei ole võimeline matši jätkama.

Not the ending anybody wanted



Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025

Rune mainis väljakul olles oma füsioterapeudile, et kuulis kanna piirkonnas "plõksatust". Taani rahvusringhääling võttis ühendust sportlase ema Anekega, kes kinnitas, et esialgse hinnangu põhjal rebestas Rune Achilleuse kõõlust. "Selles ei ole mingit kahtlust. Taastumiseks kulub vähemalt kolm kuni kuus kuud," teatas Aneke Rune sõnumi teel.

Humbert kohtub pühapäevases finaalis kas teisena asetutud Casper Ruudi (ATP 12.) või kolmanda paigutusega Denis Shapovaloviga (ATP 23.).

Stockholmi turniiril osales ka Eesti esireket Mark Lajal (ATP 149.), kes pidi esimeses ringis tunnistama argentiinlase Tomas Martin Etcheverryle (ATP 63.) paremust.