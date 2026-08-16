X!

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31.

Kergejõustiku EM
{{1786860600000 | amCalendar}}
Alisa Vainio.
Alisa Vainio. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis võitsid maratonijooksu soomlanna Alisa Vainio ja Saksamaa esindaja Amanal Petros. Tiidrek Nurme oli parima eestlasena 31.

Vainio juhtis naiste võistlust algusest lõpuni. Soomlanna edestas distantsi poolel maal lähimaid jälitajaid kolme minutiga ning 30 km vaheajapunktis oli tema edu juba üle nelja minuti. Vainio ületas finišijoone EM-i rekordiga kaks tundi, 22 minutit ja 26 sekundit, parandades seni prantslannale Christelle Daunayle kuulunud tippmarki ligi kolme minutiga.

Teisena jõudis finišisse ungarlanna Lili Anna Vindics-Toth (2:27.21) ja kolmanda koha saavutas britt Abbie Donnelly (2:27.33). Liis-Grete Hussar sai 49 naise konkurentsis 39. koha (2:41.17).

"Mahtusin loodetud ajavahemikku ja olen üliõnnelik! Ma tahaks kõik emotsioonid välja lasta. Täna oli täpselt see tunne, millega ma lootsin joosta! Ma olen üliõnnelik. Tahaksin lihtsalt nutta, sest nii pikk tee on seljataga. See on kirjeldamatu tunne," rõõmustas Hussar finišis.

Meeste jooksus püsis suur liidrigrupp koos distantsi poole maani, siis tegi otsustava äramineku Petros. Koondisekaaslane Richard Ringer proovis teda kinni püüda, ent tulutult. Petros võitis Euroopa meistritiitli uut võistluste rekordit tähistava ajaga kaks tundi, üheksa minutit ja 11 sekundit.

Petros edestas teiseks tulnud itaallast Pietro Rivat seitsme sekundiga. Pronksmedali pälvis Iisraeli sportlane Gashau Ayale (2:09.21). Tiidrek Nurme ja Karel Hussar lõpetasid vastavalt 31. (2:18.18) ja 39. positsioonil (2:19.42).

Enne võistlust:

Maratonijooksus stardib kolm eestlast. Meeste võistlusel jooksevad Tiidrek Nurme ja Karel Hussar ning naiste seas on võistlustules Liis-Grete Hussar.

40-aastane Nurme tuleb juba seitsmendat korda EM-il starti. Võistluse eel ütles ta ERR-ile, et jääks rahule kohaga 30 seas, aga loodab vargsi siiski 20 hulka jõudmist.

"Minu ajalugu Euroopa meistrivõistlustel on väga edukas. Olen olnud üheksas, kümnes, kaheteistkümnes. Eelmine hooaeg ühe korra vist üheteistkümnes. Seega top kümne koha peale olen jooksnud, aga ilmselgelt andes au ka konkurentidele ja selle, et eks ma aastatega olen natuke aeglasemaks ka jäänud, siis kui ma saaks 60+ jooksja hulgas 20 piiri peale, siis see oleks väga hea saavutus. Ilmselgelt ma ei oleks pettunud, kui suudaks joosta ka 30 hulka," rääkis Nurme, kelle isiklik rekord on 2:10.02.

EM-debütandid Karel ja Liis-Grete Hussar on harjutanud tiitlivõistluse stardi nimel juba mullu sügisest, aga said rohelise tule alles paari nädala eest.

"29. juulil saime tegelikult alles teada, et kvalifitseerusime," lausus Liis-Grete intervjuus ERR-ile. "Väga pikk treeningtsükkel, ettevalmistus ja ma arvan, et oleme endast kõik andnud, et pühapäeval stardis olla. Loodame, et saame selle enesetundega lõpetada, millega vähemalt mina tean, et soovin ja tahan seda teha," lisas ta.

Karel Hussari tippmark on 2:16.58 ja Liis-Grete Hussari isiklikuks rekordiks on 2:38.49.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Täna otse
09.25
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis
21.35
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis

kergejõustiku em-i viimased uudised

13:24

Väsimatu Nurme: olen motiveeritud ja võitleja hingega, aga elu vajab elamist

12:53

Liis-Grete Hussar: täna oli täpselt see tunne, millega lootsin joosta

12:44

Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31. Uuendatud

10:20

TÄNA OTSE | Teivashüppe valitseja Duplantis jahib neljandat EM-tiitlit

00:10

Bruusi võistlus lõppes kõrgusel 1.88, Magutšihh võitis kolmanda EM-tiitli Uuendatud

15.08

Seitsmevõistluse võitis iirlanna O'Connor

15.08

Ingebrigtsenite isa lõpetab treenerikarjääri

15.08

Lusti ei saanud EM-il tulemust kirja Uuendatud

15.08

Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

15.08

Ingebrigtsenite isa hoolealune kritiseerib EM-i: tunnen, et mind kiusatakse

sport.err.ee viimased uudised

13:15

Flora sai naiste meistriliigas Paidest kolmandat korda jagu

12:25

U-16 korvpallikoondis võitis pronksimängu ja tõuseb A-divisjoni

11:55

Latsepov ja Bell võitsid ka Ülemiste Ööjooksu poolmaratoni

11:19

Palumets säras suureskoorilises võidumängus debüütväravaga

10:48

Ujumislegend Ledecky 15 aastat kestnud võiduseeria katkes

09:50

Legion lahkus Tammeka duubli vastu väljakult, mäng katkestati

09:18

Ilves tuli suvisel GP-l seitsmendaks: suvega on hüppevorm paranenud

08:55

Väljakule naasnud Djokovic sai maailma 50. reketilt üllatuskaotuse

08:10

Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

15.08

Sugar võitis ORC Euroopa meistrivõistlustel hõbeda ja kulla Uuendatud

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Jefimova jõudis teise ajaga finaali ja Tribuntsov püstitas Eesti rekordi Uuendatud

15.08

Eesti 3x3 koondis sai kodusel turniiril teise koha

15.08

Pärnits Ülemiste Ööjooksul: Eesti ettevõtted võiksid rohkem tagasi anda

15.08

Hispaania krooniti rühmkavade maailmameistriks, Eesti jäi 24. kohale

15.08

Kaul jäi paraujumise EM-il 50 meetri vabaujumises neljandaks

15.08

Sakslane purustas 1500 meetri ujumise maailmarekordi

15.08

Vormel-E loodab paari aasta jooksul näha stardirivis ka naissõitjaid

15.08

USA 14-aastane võiduseeria lipujalgpalli MM-il katkes

15.08

Sheini debüüt Inglismaa esiliigas lõppes kaotusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo