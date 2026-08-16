Maratonikullad rändasid Soome ja Saksamaale, Nurme Eesti parimana 31.

Vainio juhtis naiste võistlust algusest lõpuni. Soomlanna edestas distantsi poolel maal lähimaid jälitajaid kolme minutiga ning 30 km vaheajapunktis oli tema edu juba üle nelja minuti. Vainio ületas finišijoone EM-i rekordiga kaks tundi, 22 minutit ja 26 sekundit, parandades seni prantslannale Christelle Daunayle kuulunud tippmarki ligi kolme minutiga.

Teisena jõudis finišisse ungarlanna Lili Anna Vindics-Toth (2:27.21) ja kolmanda koha saavutas britt Abbie Donnelly (2:27.33). Liis-Grete Hussar sai 49 naise konkurentsis 39. koha (2:41.17).

"Mahtusin loodetud ajavahemikku ja olen üliõnnelik! Ma tahaks kõik emotsioonid välja lasta. Täna oli täpselt see tunne, millega ma lootsin joosta! Ma olen üliõnnelik. Tahaksin lihtsalt nutta, sest nii pikk tee on seljataga. See on kirjeldamatu tunne," rõõmustas Hussar finišis.

Meeste jooksus püsis suur liidrigrupp koos distantsi poole maani, siis tegi otsustava äramineku Petros. Koondisekaaslane Richard Ringer proovis teda kinni püüda, ent tulutult. Petros võitis Euroopa meistritiitli uut võistluste rekordit tähistava ajaga kaks tundi, üheksa minutit ja 11 sekundit.

Petros edestas teiseks tulnud itaallast Pietro Rivat seitsme sekundiga. Pronksmedali pälvis Iisraeli sportlane Gashau Ayale (2:09.21). Tiidrek Nurme ja Karel Hussar lõpetasid vastavalt 31. (2:18.18) ja 39. positsioonil (2:19.42).

Winning in style ‍



Amanal Petros takes marathon gold in Birmingham #Birmingham2026 pic.twitter.com/xnKDUUj02g — Birmingham 2026 (@birmingham2026) August 16, 2026

Enne võistlust:

Maratonijooksus stardib kolm eestlast. Meeste võistlusel jooksevad Tiidrek Nurme ja Karel Hussar ning naiste seas on võistlustules Liis-Grete Hussar.

40-aastane Nurme tuleb juba seitsmendat korda EM-il starti. Võistluse eel ütles ta ERR-ile, et jääks rahule kohaga 30 seas, aga loodab vargsi siiski 20 hulka jõudmist.

"Minu ajalugu Euroopa meistrivõistlustel on väga edukas. Olen olnud üheksas, kümnes, kaheteistkümnes. Eelmine hooaeg ühe korra vist üheteistkümnes. Seega top kümne koha peale olen jooksnud, aga ilmselgelt andes au ka konkurentidele ja selle, et eks ma aastatega olen natuke aeglasemaks ka jäänud, siis kui ma saaks 60+ jooksja hulgas 20 piiri peale, siis see oleks väga hea saavutus. Ilmselgelt ma ei oleks pettunud, kui suudaks joosta ka 30 hulka," rääkis Nurme, kelle isiklik rekord on 2:10.02.

EM-debütandid Karel ja Liis-Grete Hussar on harjutanud tiitlivõistluse stardi nimel juba mullu sügisest, aga said rohelise tule alles paari nädala eest.

"29. juulil saime tegelikult alles teada, et kvalifitseerusime," lausus Liis-Grete intervjuus ERR-ile. "Väga pikk treeningtsükkel, ettevalmistus ja ma arvan, et oleme endast kõik andnud, et pühapäeval stardis olla. Loodame, et saame selle enesetundega lõpetada, millega vähemalt mina tean, et soovin ja tahan seda teha," lisas ta.

Karel Hussari tippmark on 2:16.58 ja Liis-Grete Hussari isiklikuks rekordiks on 2:38.49.