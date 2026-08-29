Ülemiste järve jooksu võitsid Latsepov ja Bell

Tuulistes oludes peetud Ülemiste Järve jooksu põhidistantsil oli startijaid 723. Võrreldes varasemate aastatega oli rada tehtud 500 meetri võrra pikemaks. See ei seganud aga Leonid Latsepovit, kes vaikselt vigastusest taastub ning võitis 14,2 kilomeetrise distantsi pea minutiga järgmiste ees. Teiseks tuli Bert Tippi, kolmas oli Pavel Nekrasov. Latsepov sai võiduajaks 47 minutit ja 47 sekundit.

"Tänase jooksuga olen rahul. Eesmärk ei olnud näidata oma maksimumi, vaid eesmärk oli teha tugev trenn. Valmistun Tallinna poolmaratoniks ja tänane jooks oli minu jaoks suurepärane võimalus teha trenni," sõnas Latsepov ERR-ile.

"Olin päris pikka aega võistlustest eemal. Vaagna piirkonnas on olnud pikaajaline väsimusmurd, ülekoormus vigastus. Läheb paremaks aga üleöö see ei parane. Tuleb kõvasti tööd teha veel," lisas Latsepov.

Naiste arvestuses suutis maratoniks valmistuv Helen Bell poole minutiga edestada Külli Sizakit. Bell läbis distantsi ajaga 52 minutit ja 12 sekundit. "Ma teadsin, et Külli on väga tugev, aga ma läksin omas tempos ja teadsin, et ta on mul selja taga nii kaua kui on. Lõppkokkuvõttes ongi see, et ma annan ise enda parima, kui sellest ei piisa, siis täna ei piisa. Läheb nii kuidas läheb, et kunagi ei tea lõpuni, mis see seis on. See on raske jooks ja täna oli ka tuuline. Õnneks ma üksi ei jäänud," rääkis Bell.

Järvejooksude sari toimub tänavu juba 25. hooaega. Sarja hoiavad elus traditsioonid ning looduslähedus. "Neli sellist populaarset jooksu. Järjepidevus selline, et esimene jooks on meil aprilli lõpus ja viimane augustib lõpus, et läbi pika suve regulaarselt trenni teha ja valmistuda järgmiseks jooksuks. See hoiab inimesi järvejooksude juures. Ja loomulikult looduslähedus ja kaunid Eesti järved," märkis Järvejooksude sarja korraldaja Urmo Raiend.