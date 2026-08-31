Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 887 osavõtjat. 2025. aastal oli sama ürituse lõpetanute arv 653.

Naistest võitis sel distantsil Kaisa Kukk, lõpetades ajaga 17.28. Esikolmikusse mahtusid veel Maria Veskla (18.29) ja Bret Schär (18.34).

5 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Bruno Sergio Treufeld (16.09). Teise koha võttis Rainer Treilmann (16.13) ning kolmanda Tristan Kangur, tulemuseks 16.17.

Maardu City Run'i 10 km pikkuse põhidistantsi võitis Karel Hussar, naistest oli kiireim Liis Grete Hussar.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: