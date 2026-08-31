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Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

Kergejõustik
Liis-Grete ja Karel Hussar
Liis-Grete ja Karel Hussar Autor/allikas: Eesti Kergejõustikuliit
Kergejõustik

Maardu City Run'i 10 km pikkuse põhidistantsi võitis Karel Hussar, naistest oli kiireim Liis Grete Hussar.

Karel Hussari võiduajaks fikseeriti 32.08. Teise koha pälvis Aleksandr Kuleshov, jäädes võitjast maha 31 sekundiga (32.39). Kolmandana lõpetas Rainer Leinus, tema tulemuseks 32.42, vahendab marathon100.com.

Naiste seas võidutses Liis Grete Hussar ajaga 34.46. Teise koha sai uue isikliku rekordiga 35.28 Külli Sizask, kaotades võitjale 42 sekundiga, talle järgnes kolmandana Kertu Kula (38.43).

5 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Bruno Sergio Treufeld (16.09). Teise koha võttis Rainer Treilmann (16.13) ning kolmanda Tristan Kangur, tulemuseks 16.17.

Naistest võitis sel distantsil Kaisa Kukk, lõpetades ajaga 17.28. Esikolmikusse mahtusid veel Maria Veskla (18.29) ja Bret Schär (18.34).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 887 osavõtjat. 2025. aastal oli sama ürituse lõpetanute arv 653.

Toimetaja: Maarja Värv

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