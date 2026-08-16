Latsepov ja Bell võitsid ka Ülemiste Ööjooksu poolmaratoni

Laupäevase jooksuõhtu täheks oli Sportlandi poolmaraton, kus osalejad läbisid Ülemiste City 5,27-kilomeetrist elamuslikku ringi neljal korral. Lisaks toimus Sportland "Ainult naistele" 10,54 km, kus rada läbiti kahel ringil, ning Würth 5,27 km, kus osalejaid ootas üks ring. Kokku startis laupäeva õhtul ligi 1700 jooksjat ja liikumisharrastajat.

Ülemiste Ööjooksu laupäevase raja muutis tavapärasest linnajooksust eriliseks Eesti uuenduslikem linnakeskkond, rajale loodud elamuspunktid ning Ülemiste City parkimismaja läbimine. Poolmaratoni osalejatel tuli parkimismaja läbida neljal korral, tehes sellest ühe väljakutsuvama ja erilisema poolmaratoni raja kogu Baltikumis.

Sportlandi poolmaratoni kiireimad:

Mehed

Leonid Latsepov - 01:07:49

Dmitrijs Serjogins - 01:09:14

Bert Tippi - 01:11:12

Naised

Helen Bell - 01:16:11

Külli Sizask - 01:18:02

Minna Kelk - 01:19:45

Sportlandi poolmaratoni kolme kiiremat meest ja naist tunnustas finiši järgsel autasustamisel Ülemiste City juht Sten Pärnits. Kiiremaid ootasid lisaks karikatele ja toetajate auhindadele ka rahalised preemiad. Lisaks kuulutati taas välja Ülemiste Ööjooksu sprindikuningas Martin Vilismäe ja kuninganna Merlyn Valma-Ulm, kes võitsid mõlemad lisapreemia kiireima parkimismaja tõusu läbimise eest.

Sportland "Ainult naistele" 10,54 km ja Würth 5,27 km distantsidel paremusjärjestuse alusel autasustamist ei toimunud – nende jooksude keskmes oli liikumisrõõm, eneseületus ja võimalus kogeda Ülemiste Ööjooksu erilist rada.

Seitsmendat korda toimunud Ülemiste Ööjooks toimus kolmandat korda kahepäevase liikumisfestivalina, tuues 14.–15. augustil Tallinnas starti kokku üle 7500 inimese 55 riigist. Järgmine Ülemiste Ööjooks toimub 6-7.08.27.